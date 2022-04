Trackinsight: Trackinsight dévoile son nouveau portail sur l’investissement responsable 19/04/2022 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Trackinsight dévoile aujourd'hui, en partenariat avec Amundi ETF, son nouveau portail entièrement dédié à l'investissement ESG. Trackinsight, la plateforme globale de données sur les ETF, dévoile aujourd'hui, en partenariat avec Amundi ETF, son nouveau portail entièrement dédié à l'investissement ESG. Il intègre un ensemble unique d'outils permettant à tous les investisseurs en ETF d'analyser avec clarté et précision les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des stratégies suivies. Grâce à cette nouvelle plateforme, les investisseurs peuvent se tenir informés et trouver en quelques clics les ETF ESG les plus pertinents en fonction de leurs scores ESG, de leurs stratégies, de la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure), ou encore de leur alignement sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Plus de 4000 ETF listés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ont été analysés via une méthodologie quantitative se basant sur leurs participations sous-jacentes afin de calculer leur score ESG. Obtenez plus d'informations sur les scores ESG développés avec Conser ici.

Investissez dans les ETF ESG alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies pour avoir un impact positif sur le monde. Jean-René Giraud, PDG fondateur du groupe Trackinsight a déclaré : « Je suis absolument ravi que l’équipe de Trackinsight se soit mobilisée dans un effort commun afin d’améliorer l’expérience utilisateur et faire de ce portail une référence mondiale pour les investisseurs en ETF à la recherche de transparence quant à l’impact (ESG) socio-environnemental de leurs investissements. Fort du succès de nos sections dédiées à l’investissement thématique et obligataire, cette évolution est le fruit de l’analyse des retours d’expérience de nos utilisateurs habitués à naviguer dans l’univers des ETF. Je tiens à remercier tout particulièrement notre partenaire stratégique Amundi ETF, qui soutient cette initiative depuis le premier jour et nous permet d’améliorer la transparence et la qualité des outils à disposition des investisseurs. » Arnaud Llinas, Head of ETF, Indexing and Smart Beta Amundi a commenté : “Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui permettra aux investisseurs d’avoir toutes les cartes en main en termes de données pour prendre des décisions plus avisées quant à leurs investissements responsables. » Angela de Wolff, Managing Partner de Conser a ajouté : « La mission de Conser est de mettre en évidence les gestions passives qui se démarquent vraiment par leur qualité en termes de respect des normes environnementales, sociales, et de gouvernance. » Visitez le portail ESG de Trackinsight.

