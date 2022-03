Trackinsight: Wall Street monte malgré l’accumulation de mauvaises nouvelles 28/03/2022 | 10:44 Envoyer par e-mail :

Semaine du 21 au 27 mars 2022. Les trois principaux indices actions américains ont affiché une deuxième semaine de gains. Les trois principaux indices actions américains ont affiché une deuxième semaine de gains. Le S&P 500 a progressé de +1.79% (en baisse de -4.68% depuis le début de l'année). Le Dow Jones a péniblement gagné +0.30% (en baisse de -4.06% sur l'année), tandis que le Nasdaq reprenait +1.98% (en baisse de -9.43% sur l'année). Pourtant, les rendements des emprunts d'Etat sont remontés en flèche après les commentaires peu conciliants de la Réserve fédérale. Jerome Powell a ainsi annoncé que la banque centrale était prête à augmenter les taux au-delà de 25 points de base lors de ses prochaines réunions. Le rendement du T-note à 10 ans s'est envolé à +2.49% (+34 points de base sur la semaine, soit presque 100 points de base supplémentaires en trois mois). Dans ce contexte de hausse continue des taux, les dernières statistiques publiées aux Etats-Unis montrent que le marché immobilier ralentit fortement, les ventes de maisons individuelles chutant de 4.1% le mois dernier (quatrième baisse d'affilée). Par ailleurs, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan est retombé à 59.4 en mars (estimation de 59.7 en début de mois), soit un plus bas de 11 ans. Un tel niveau laisse augurer de sombres perspectives pour la consommation américaine dans les mois à venir, sur fond d'inflation galopante. Les marchés européens et asiatiques ont fini en ordre dispersé. Le MSCI EMU a perdu -1.01% en variation hebdomadaire (-10.35% sur l'année), avec le conflit armé en Ukraine où l'on n'entrevoit actuellement aucune issue diplomatique. Joe Biden a qualifié samedi Vladimir Poutine de "boucher", après avoir rencontré des réfugiés en Pologne. Au Royaume-Uni, le FTSE a réussi à progresser de +1.06% (+1.34% depuis le début de l'année). En Chine, le Shanghai Composite a accru ses pertes pour la cinquième semaine consécutive (-1.19%, -11.75% sur l'année). A l'inverse, au Japon, le Nikkei a bondi de +4.93%, ramenant ainsi sa perte trimestrielle à -2.23%. Le secteur de l'énergie repart à la hausse Les prix du pétrole ont à nouveau flambé (brut WTI en hausse de +8.79% à $113.90 le baril). Les dernières statistiques américaines signalaient une consommation supérieure aux estimations. Contrairement à la semaine dernière, le secteur de l'énergie a cette fois-ci affiché la meilleure performance hebdomadaire au sein du S&P (+7.42%). Les matériaux de base (+4.10%) et les services d'utilité publique (+3.45%) ont complété le podium. Les technologies de l'information ont également bien progressé (+2.33%), soutenues par Apple (+6.55%), dont le principal fournisseur, Foxconn, a annoncé que ses usines de production à Shenzen étaient quasiment opérationnelles, bien qu'elles aient été partiellement mises à l'arrêt la semaine passée, suite à l'augmentation rapide des contaminations au Covid-19. Les services de communication ont aussi terminé largement dans le vert (+2.15%), avec la belle progression de Google (+3.96%). La santé a été le seul secteur S&P en perte sur la semaine (-0.23%). Nouvelle accélération sur les taux Les rendements des emprunts d'Etat américains ont atteint leur plus haut niveau sur les 3 dernières années. Même tendance en Europe où le Bund allemand à 10 ans a repris 22 points de base en 5 jours, de +0.37% à +0.59%. Il était pourtant toujours ancré en territoire négatif au début du mois. Pour l'OAT française de même échéance, le rendement culmine maintenant au dessus de 1%, soit un niveau qui n'avait plus été constaté depuis février 2018. Les classes d'actifs obligataires les plus risquées n'ont pas résisté à la pression haussière sur les taux. Les obligations de notations supérieures ont baissé de -0.69% en Europe et de -1.46% aux Etats-Unis. Les titres à haut rendement ont perdu -0.77% outre-Atlantique, mais gagné +0.26% sur le vieux continent. La dette émergente a fait du surplace (-0.06%). Le billet vert s'est renforcé (indice dollar en progression de +0.58%). Le métal jaune a rebondi (+1.91%, cours spot à $1 958.29 l'once), alors que le G7 confirmait que les transactions sur l'or impliquant la Russie restaient sujettes à sanctions. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d'ETF.

