Trackinsight: Wall Street plonge après le discours musclé de Powell et des résultats d'entreprises mitigés 25/04/2022 | 11:45

Semaine du 18 au 24 avril 2022. Les actions américaines ont fortement baissé suite aux propos de Jerome Powell laissant entrevoir une politique monétaire plus restrictive dans les mois à venir. S'il a annoncé qu'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base était "sur la table" pour la réunion du mois de mai, la crainte d'ajustements potentiellement plus importants hante les marchés. Dans ce contexte peu porteur, le S&P 500 a perdu -2.75% sur la semaine. Le Dow Jones Industrial Average a abandonné -1.86%, soit 640 points. Le Nasdaq a plus lourdement chuté de -3.83%. Les petites capitalisations ont suivi la tendance (Russell 2000 en baisse de 3.21%). Les marchés européens ont également fini dans le rouge, quoique dans une moindre mesure (MSCI EMU en baisse modérée de -0.16%). En Asie, le Nikkei a réussi à grappiller +0.04% alors que le Gouverneur de la Banque du Japon avertissait que la dégringolade du yen vis-à-vis du dollar pouvait impacter négativement les comptes d'exploitation des entreprises. Si un yen plus faible (paire USD-JPY en hausse de +11.7% depuis le début de l'année) peut aider les exportateurs, en revanche la hausse des prix des matières premières facturées en dollars risque de fragiliser leurs résultats. En Chine, l'extrême méfiance continue à peser sur les marchés financiers, sur fond d'une nouvelle vague de Covid-19, de tensions géopolitiques larvées et d'une bulle immobilière qui est loin d'être dégonflée. Le Shanghai Composite a ainsi glissé de -3.87% sur la semaine. Les valeurs de croissance victimes de l'inexorable montée des taux Les rendements des emprunts d'Etat américains ont poursuivi leur marche en avant (T-note 10 ans à +2.90%, soit 7 points de base supplémentaires par rapport à la semaine dernière), après le ton peu accommodant du président de la Réserve Fédérale au regard de l'inflation galopante. Dans ces circonstances, les actions de croissance ont à nouveau affiché une sévère correction. Les services de communication étaient en chute libre (-7.74% en variation hebdomadaire, pire performance parmi les secteurs S&P), plombés par Netflix (-36.82%, après que la société de streaming ait annoncé qu'elle s'attendait à perdre deux millions de clients sur le trimestre en cours), FB-Meta (-12.40%) et Google (-6.00%). Le secteur de l'énergie a également tiré l'indice large vers le bas, perdant ainsi plus de 4.5%, avec des prix du pétrole refluant fortement à partir des points hauts atteints lundi (brut WTI en baisse hebdomadaire de -4.56%). Les données macros laissant présager une moindre croissance économique ont contribué à cette correction. Le secteur de la santé a aussi été malmené (-3.61%), tiraillé par les sanctions brutales sur les valeurs HCA (-19.28% après que la compagnie ait dévoilé des résultats plutôt décevants et revu ses perspectives pour l'exercice en cours) et Intuitive Surgical (-9.78%). Les technologies de l'information n'ont pas été en reste, lâchant -2.53%, les investisseurs se délestant des actifs sensibles aux hausses de taux. Finalement, très peu de secteurs ont résisté au repli boursier. Seuls l'immobilier (+1.24%) et les biens de consommation de base (+0.39%) ont fini en territoire positif. Les acteurs de marché semblent croire que ces deux secteurs défensifs constitueront une protection contre l'inflation. Cauchemar sans fin pour les détenteurs d'obligations La hausse continue des rendements des bons du Trésor américains heurte de plein fouet l'ensemble des classes obligataires de par le monde. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a gagné 13 points de base, passant de +0.84% à +0.97%. Celui de l'OAT française de même échéance est remonté à +1.41% (+7 points de base), son plus haut niveau depuis janvier 2014. Les obligations d'entreprises de notation "investissement" ont poursuivi leur descente aux enfers, avec une troisième semaine de lourdes pertes (-1.06% en Europe, -1.35% aux États-Unis, ce qui porte leur baisse cumulée depuis le début de l'année à -11.95%). Les titres à haut rendement ont perdu -0.16% en Europe et -1.14% outre-Atlantique. La dette émergente en devises locales a plongé de -2.25% (soit -12.42% depuis fin décembre). Le billet vert est resté fort (indice dollar solidement ancré au dessus de la barre des 100, en hausse de +0.62% à 101.12), reflétant un mouvement classique de fuite vers la sécurité. A l'inverse, l'or a rendu ses gains de la semaine dernière (-2.36%, cours spot à $1 931.60 l'once). Enfin, il n'y a pas eu de miracle du côté des cryptos. Le Bitcoin est repassé sous la barre des $40 000, évoluant en corrélation avecles valeurs techs. Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d'ETF.

