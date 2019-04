Trackinsight et Conser lancent la notation ESG des ETFs

La première plateforme internationale d’analyse indépendante sur les ETFs, Trackinsight , partenaire de Zonebourse, a déployé son nouveau module d’analyse et de notations ESG, développé avec la société suisse Conser . Trackinsight a désormais la capacité d'analyser le portefeuille global d’un ETF en croisant le poids de chaque actif sous-jacent avec son exposition aux controverses et aux risques ESG et avec sa notation ESG issue du consensus. L'approche de Conser repose sur une méta-analyse de sources ESG multiples, qui intègre les évaluations d'agences de notations et de gérants d’actifs durables.Les notations ESG seront disponibles sur plus de 3.000 fonds cotés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Elles ne sont pas sollicitées par les émetteurs et sont accessibles sans abonnement. Le service de notations en ligne sera progressivement mis à disposition sur la plateforme Trackinsight par tranche de 1000 fonds par mois jusqu’à l’été 2019. Le service ne sera pas facturé, mais il faudra disposer d'une licence premium pour accéder aux outils avancés de tri, de sélection, d’analyse statistique et de suivi des risques."Cette initiative représente une avancée majeure dans l’adoption de processus d’investissement impliquant un contrôle systématique de durabilité", se réjouit le directeur général et fondateur de Trackinsight, Jean-René Giraud. Chez Conser, Angela de Wolff, associée et co-fondatrice estime que la nouvelle offre commune va "répondre aux attentes des investisseurs internationaux en fournissant, pour la première fois et de façon globale, des notations de durabilité au marché croissant des ETFs".