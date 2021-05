Trade Republic Bank GmbH : ANNONCE UNE LEVÉE DE FONDS DE 900 MILLIONS DE DOLLARS, MENÉE PAR SEQUOIA, POUR ACCÉLÉRER LA DÉMOCRATISATION DE L'ÉPARGNE FINANCIÈRE EN EUROPE

TRADE REPUBLIC ANNONCE UNE LEVÉE DE FONDS DE 900 MILLIONS DE DOLLARS, MENÉE PAR SEQUOIA, POUR ACCÉLÉRER LA DÉMOCRATISATION DE L'ÉPARGNE FINANCIÈRE EN EUROPE

Une levée de fonds en série C de 900 millions de dollars , menée par Sequoia, aux côtés de TCV et Thrive Capital.

Avec une valorisation de plus de 5 milliards de dollars , Trade Republic devient l'une des principales Fintechs à capitaux privés d'Europe.

En seulement 24 mois, Trade Republic bat des records et annonce avoir plus d' un million de clients en Allemagne, en France et en Autriche.

Avec plus de 6 milliards d'euros d'actifs clients, Trade Republic devient un acteur européen majeur de l'épargne individuelle.

Berlin, le 20 mai 2021 - Trade Republic, leader du courtage nouvelle génération en Europe, annonce une levée de fonds en série C de 900 millions de dollars, menée par Sequoia, aux côtés de nouveaux investisseurs tels que TCV et Thrive Capital et de ses investisseurs historiques Accel, Founders Fund, Creandum et Project A. Avec une valorisation de plus de 5 milliards de dollars, Trade Republic devient l'une des principales Fintechs à capitaux privés d'Europe. Forte de cet investissement, Trade Republic souhaite offrir à des millions d'Européens la possibilité de faire travailler leur argent simplement, rapidement et sans frais cachés. En démocratisant l'accès aux marchés financiers du monde entier, Trade Republic permet à ses clients d'épargner pour leur avenir et contribue à renforcer l'épargne retraite par capitalisation en Europe.

"Chez Trade Republic nous sommes convaincus que tout le monde devrait pouvoir bénéficier de la croissance économique. Il faut, pour permettre cela, une plateforme d'épargne et d'investissement accessible à tous" explique Christian Hecker, cofondateur de Trade Republic. "En seulement 24 mois, nous avons permis à plus d'un million de personnes de mettre leur argent au travail. Pour de très nombreux Allemands, Français et Autrichiens, Trade Republic est devenu l'application incontournable pour investir son argent."

Les changements démographiques, les taux d'intérêt négatifs et l'inflation comptent parmi les plus grands défis économiques auxquels les Européens doivent faire face. A l'instar de nombreux pays industrialisés, l'Europe doit également faire face à un déficit considérable d'épargne retraite par capitalisation. Trade Republic se fixe pour objectif de permettre à des millions d'Européens de faire fructifier leur épargne en investissant sur les marchés financiers simplement et sans frais cachés. Il s'agit de permettre à tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier des fruits de la croissance économique d'enfin y prendre leur part.

"50% des clients de Trade Republic, soit plus de 500 000 personnes, n'avaient jamais investi dans une action ou un ETF auparavant. Nous leur donnons les moyens de commencer à investir pour préparer leur avenir, ce que les grandes banques ne leur permettent plus depuis bien trop longtemps avec leurs frais élevés et leurs produits financiers trop complexes" poursuit Thomas Pischke, cofondateur de Trade Republic. " Avec plus de 6 milliards d'euros d'actifs clients, nous sommes devenus le principal partenaire de nos clients pour la gestion de leur épargne."

Au c?ur de l'offre de Trade Republic, on retrouve les plans d'investissement programmé qui permettent aux épargnants d'investir de manière régulière, automatique et sans aucun frais. Trade Republic est déjà le leader en Allemagne sur ce type de plans d'investissement à long terme. En plus d'une tarification forfaitaire d'un euro par ordre ponctuel sur actions et ETF, Trade Republic a récemment ajouté à son offre d'investissement les crypto-monnaies, diversifiant encore un peu plus les solutions offertes à ses clients pour adapter leur épargne à la nouvelle donne macroéconomique.

La levée de fonds est menée par le fonds Sequoia, connu pour ses investissements dans des entreprises révolutionnaires telles que Apple, Google, Stripe ou Klarna. Sequoia réalise aujourd'hui l'un de ses investissements initiaux les plus élevés de son histoire en Europe. La levée de fonds est aussi souscrite par TCV qui a investi par le passé dans des marques iconiques comme Netflix, Spotify ou Peloton et par Thrive Capital, investisseur dans Nubank et Oscar Health.

"La démocratisation de l'accès aux marchés financiers sera une tendance déterminante dans la décennie à venir" affirme Doug Leone, Partner chez Sequoia. "Trade Republic est à la pointe de l'Innovation dans ce secteur et a su faire venir à elle toute une génération d'Européens qui exigent plus de transparence et des solutions d'investissement plus accessibles. Nous sommes très heureux de collaborer avec Christian, Thomas, Marco et leur équipe qui développent un produit offrant une expérience d'utilisation que leurs clients adorent déjà."

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Sequoia, TCV et Thrive. L'intérêt porté par ces investisseurs de premier plan à l'aventure Trade Republic démontre notre capacité à profondément transformer l'épargne. Nous allons utiliser ces capitaux pour continuer à innover pour le bénéfice de nos clients, étendre nos activités en Europe et nous entourer de talents du monde entier. Cela va nous permettre d'accélérer notre développement pour servir les intérêts de millions d'Européens en leur donnant à tous, quel que soit leur budget, un accès simple aux meilleurs services financiers possibles." complète Christian Hecker.

Pour transformer en profondeur le système financier européen, Trade Republic a construit, depuis 2015, une banque de courtage simple et accessible à tous. Avec cette levée de fonds en série C de 900 millions de dollars, Trade Republic réalise l'un des tours de table les plus importants jamais réalisé dans le secteur financier en Europe. Cela permettra de soutenir la croissance très forte de Trade Republic, en déployant sa plateforme innovante, sûre et sans frais cachés dans de nouveaux pays européens mais aussi en recrutant des talents du monde entier. Trade Republic compte désormais plus de 400 collaborateurs.

Pour mémoire, Trade Republic a lancé son offre en France le 26 janvier 2021.

Pour plus d'informations, veuillez consulter :

Site web - FAQ - Facebook - Instagram - Twitter

N'hésitez pas à nous contacter directement :

France

Matthias Baccino

press-fr@traderepublic.com

+33 6 89 25 28 90

International

Bettina Fries

presse@traderepublic.com

+49 30 5490 6312

À PROPOS DE TRADE REPUBLIC

Trade Republic est une plateforme européenne d'investissement mobile qui permet à chacun de faire travailler son argent simplement, rapidement et sans frais cachés. Avec plus d'un million de clients, Trade Republic est devenu en deux ans l'appli principale de gestion financière de nombreux européens. Son application intuitive permet d'investir sur les marchés du monde entier en actions, ETF et crypto-monnaies pour 1 euro par ordre et en trois clics seulement. Trade Republic propose également des plans d'investissement programmé totalement gratuits en ETF et fractions d'actions du monde entier.

Trade Republic est une fintech qui dispose d'un agrément en tant qu'entreprise d'investissement en Allemagne. La supervision bancaire est assurée par la Banque Fédérale d'Allemagne et la BaFin (l'autorité de régulation de la finance en Allemagne). La haute qualité et la sécurité de ses services reposent sur sa technologie bancaire exclusive et sa coopération avec des partenaires réputés tels que HSBC et Solarisbank. Créée en 2015 par Christian Hecker, Thomas Pischke et Marco Cancellieri, la société a déjà levé près d'un milliard d'euros de capital auprès d'investisseurs tels qu'Accel, Creandum, Founders Fund, Project A, Sequoia, TCV et Thrive Capital. La société basée à Berlin compte aujourd'hui plus de 400 collaborateurs.