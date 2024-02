La plateforme de crypto-monnaies TradeStation Crypto versera 3 millions de dollars pour répondre aux accusations de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers et de plusieurs États concernant l'offre et la vente de titres non enregistrés par le biais d'un programme générateur d'intérêts.

TradeStation n'a pas enregistré son produit de prêt de crypto-monnaie qui permettait aux investisseurs américains de déposer ou d'acheter des actifs sur la plateforme de TradeStation en échange d'un rendement, a déclaré la Securities and Exchange Commission. Le produit a été proposé aux clients à partir de 2020 et a été fermé en 2022. (Reportage de Hannah Lang à Washington, édition de Chris Reese)