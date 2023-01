Trader Joe's est poursuivi en justice pour les niveaux de plomb et de cadmium dans le chocolat noir

Le recours collectif proposé a été déposé devant le tribunal fédéral de Central Islip, New York, une semaine après qu'une action similaire y ait été déposée par les quatre mêmes cabinets d'avocats contre Hershey Co.

Les deux procès ont été intentés après que Consumer Reports ait déclaré le mois dernier que 23 des 28 barres de chocolat noir qu'il a testées contenaient des niveaux potentiellement dangereux de plomb, de cadmium ou des deux métaux lourds pour les personnes qui mangent plus d'une once de chocolat par jour.

Consumer Reports a déclaré avoir trouvé que le chocolat noir 72% Cacao de Trader Joe's avait une teneur élevée en plomb, et le chocolat noir 85% Cacao de Trader Joe's The Dark Chocolate Lover's Chocolate une teneur élevée en plomb et en cadmium.

Dans la plainte déposée mercredi, le plaignant Thomas Ferrante a déclaré avoir acheté les deux produits après avoir lu leurs étiquettes, et qu'il ne l'aurait pas fait ou aurait payé moins cher s'il avait connu leur contenu.

"Des niveaux élevés de plomb et de cadmium dans les produits alimentaires sont importants pour les consommateurs raisonnables, car ces produits chimiques présentent un risque sérieux pour la santé, même à faible dose", a-t-il déclaré.

Trader Joe's, dont le siège est à Monrovia, en Californie, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Certaines études suggèrent que les antioxydants et les niveaux relativement faibles de sucre dans le chocolat noir pourraient aider à prévenir les maladies cardiovasculaires.

Ferrante vit dans le comté de Nassau, à New York, tout comme le plaignant dans l'affaire Hershey.

Les deux poursuites demandent au moins 5 millions de dollars de dommages et intérêts, dont au moins 500 dollars par transaction en vertu de la loi new-yorkaise.

L'affaire est Ferrante v Trader Joe's Co et al, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 23-00046.