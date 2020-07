Tradeshift lance «Partner Next», son nouveau programme de partenariat

L’éditeur Tradeshift présente « Partner Next », un nouveau programme de partenariat conçu pour fournir aux partenaires des outils, service de support et ressources pour les aider à accéder à de nouvelles opportunités grâce à la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement.

« Partner Next » remplace le programme existant de Tradeshift qui a permis de constituer un écosystème de plus de 50 partenaires depuis son lancement en 2014. Le nouveau programme a été conçu pour fournir un cadre permettant aux partenaires de se développer avec Tradeshift. Les partenaires existants passeront à « Partner Next », tandis que Tradeshift cherchera également à étendre son écosystème de partenaires actuel à de nouveaux segments de marché et expertise sectorielles.

«Il est dans notre ADN de travailler avec des partenaires. Nous les considérons comme une extension de notre force commerciale. Plus que jamais, il est essentiel d'avoir des chaînes d'approvisionnement connectées numériquement, et nous nous engageons à aider nos partenaires à offrir à leurs clients un réseau pour passer au digital et fluidifier les opérations et les paiements.», a déclaré Bruno Laborie Senior Director Global Alliances chez Tradeshift.

Le lancement de « Partner Next » coïncide avec une période de perturbation importante des relations traditionnelles de la chaîne d'approvisionnement qui restent fortement tributaires de l'échange de documents papier. De nombreuses entreprises recherchent désormais activement des solutions pour les aider à numériser les processus manuels dans leurs chaînes d'approvisionnement. Le réseau ouvert de Tradeshift permet aux partenaires de répondre aux besoins commerciaux de leurs clients à court terme et à leurs objectifs stratégiques à long terme grâce au numérique.

Conçus pour être une communauté d'entreprises qui, ensemble, augmentent de manière exponentielle la capacité de chacun à générer des résultats, les membres du programme « Partner Next » sont organisés en cinq catégories complémentaires, reflétant les différentes spécialités de l'écosystème de partenaires:

Conseil / consultation : Il aide les prospects à choisir la solution. L'abonnement est vendu par Tradeshift au client final, mais le partenaire assume la responsabilité de la mise en œuvre partielle ou complète de la solution

Revendeur : Le partenaire vend l'abonnement au client final et peut également fournir la mise en œuvre, aider à l'intégration et aux services d'assistance en fonction du type de revendeur et du contrat

App : un ISV (Independent Software Vendor) qui pourrait ajouter une valeur supplémentaire à la plate-forme Tradeshift en intégrant sa solution

BPO (Business Process Outsourcing) : un revendeur qui vend des services externalisés à des clients finaux alimentés par Tradeshift

Chaque membre de la communauté « Partner Next » bénéficie d'un contact unique offrant aux partenaires et à leurs parties prenantes une expérience transparente qui augmente les niveaux de service et améliore la collaboration en temps réel. Le parcours structuré des partenaires de Tradeshift offre aux membres du programme une gamme de formations standardisées et personnalisées couvrant tous les aspects de la relation avec les partenaires, de l'engagement et de la livraison à la gouvernance conjointe des ventes et de la livraison. Les sessions Fast Partner dédiées ont été conçues pour fournir aux partenaires nouveaux et existants des informations détaillées sur les produits et les mises à jour sur l'état afin de tirer le meilleur parti du réseau Tradeshift. Des ressources marketing garantissent également que chaque partenaire dispose des outils et du support nécessaires pour stimuler ses activités, vendre Tradeshift en toute confiance et s'aligner sur la stratégie de mise sur le marché.