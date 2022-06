Trafigura annonce un premier semestre record et réduit à zéro sa participation dans le projet russe Vostok.

Dans ses résultats semestriels pour la période se terminant le 31 mars, le négociant basé à Genève a déclaré qu'il visait à céder sa participation de 10 % dans le projet après avoir investi initialement 1,5 milliard d'euros de fonds propres en 2020. L'opération comprend également un accord d'enlèvement de brut.

Le négociant a affiché un bénéfice net et des bénéfices de base record au premier semestre, en raison de l'extrême volatilité des marchés des matières premières. Le bénéfice net s'est élevé à 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 27 % par rapport à la même période en 2021, tandis que l'EBITDA a atteint 4,7 milliards de dollars, contre 3,7 l'année précédente.

Trafigura a cessé d'acheminer le pétrole brut produit par l'entreprise publique russe Rosneft depuis mai, bien qu'elle achemine encore un petit volume de produits vers l'Europe, conformément aux sanctions de l'UE. Le PDG Jeremy Weir a déclaré en début de semaine que l'activité russe représentait 6 % de son total.

Les volumes de pétrole échangés ont augmenté de 14 % pour atteindre 7,3 millions de barils par jour (bpj), tandis que les métaux non ferreux ont augmenté de 16 % et les minéraux en vrac de 13 %.

Les prix et la volatilité de la plupart des principales matières premières ont grimpé en flèche après l'invasion de la Russie, créant un besoin urgent de lignes bancaires supplémentaires pour couvrir les couvertures et le coût soudainement beaucoup plus élevé de chaque cargaison physique.

"La volatilité extrême... a entraîné des appels de marge élevés et des limites de position plus strictes qui ont rendu les activités de couverture plus coûteuses et, dans certains cas, ont limité l'accès aux marchés à terme des matières premières ", a déclaré Weir dans le rapport semestriel.

Dans un communiqué de presse accompagnant le rapport, Trafigura a déclaré que "le manque de profondeur disponible sur les marchés à terme des matières premières semble devoir continuer à être un défi."

Les principales sociétés de négoce ont déclaré en mars que le marché du gaz en particulier était devenu dysfonctionnel, la liquidité s'étant évaporée lorsque de nombreux participants au marché ont été contraints de réduire leurs échanges.

Les lignes de crédit de Trafigura ont augmenté de 7 milliards de dollars au cours de la période pour atteindre un record de 73 milliards de dollars afin d'amortir ses besoins en matière de négociation et les frais financiers nets ont augmenté de 72 % pour atteindre 689 millions de dollars.