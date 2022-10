Trafigura nomme Holtum à la tête de la nouvelle division gaz et électricité combinés

La société de négoce de matières premières Trafigura a déclaré mardi avoir nommé Richard Holtum à la tête de sa nouvelle division gaz et électricité.

Holtum est également devenu le 11e membre du comité de direction de la société basée à Genève.

Il était auparavant responsable mondial du négoce de gaz et de gaz naturel liquéfié (GNL) de Trafigura après avoir rejoint le desk GNL en 2014. Avant de rejoindre Trafigura, Holtum était au desk brut chez Glencore et a servi dans l'armée britannique.

Igor Marin a été nommé responsable mondial du négoce d'électricité, a ajouté la société.

Julien Rolland, qui était responsable de l'énergie et des énergies renouvelables, dirigera les énergies renouvelables et les investissements stratégiques.

Le rôle de Rolland consiste notamment à diriger le projet ferroviaire du corridor atlantique de Lobito qui augmentera le flux de matières premières en provenance de la République démocratique du Congo, un important producteur de cuivre et de cobalt. Le projet ferroviaire relie le port maritime angolais de Lobito à Luau dans l'est de l'Angola, près de la frontière avec le Congo. (Reportage de Julia Payne ; montage de Jason Neely et Edwina Gibbs)