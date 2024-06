LONDRES, 18 juin - Le négociant en matières premières Trafigura a envoyé la semaine dernière une lettre à ses employés actuels et anciens pour leur proposer de récupérer leurs actions en cas de violation de la confidentialité et de son code de conduite, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'affaire.

Les récupérations sont généralement utilisées par les entreprises financières qui exigent que l'argent déjà versé aux employés leur soit restitué en cas de mauvaise conduite ou de mauvaises performances.

Trafigura, dont le siège est en Suisse, est détenue par ses employés.

Ceux-ci sont autorisés à conserver les actions qu'ils ont accumulées lorsqu'ils quittent l'entreprise. Trafigura les rachète généralement sur une période de quatre à cinq ans, a déclaré l'une des sources.

"Nous réexaminons régulièrement notre plan d'actionnariat et avons récemment communiqué aux actionnaires un certain nombre de propositions de modifications administratives et autres", a déclaré un porte-parole de Trafigura.

Une source au fait du dossier a déclaré que la lettre envoyée la semaine dernière par le directeur général Jeremy Weir était en partie une réaction au fait que le marché mondial de l'énergie avait découvert des pertes considérables liées à ses opérations pétrolières en Mongolie avant que Trafigura n'en fasse état publiquement.

"La lettre fait référence à des violations de la confidentialité et du code de conduite, ainsi qu'à des récupérations. Il peut s'agir de fraude (interne) ou de tout autre délit et elle s'applique à toutes les actions, que vous travailliez encore ou non pour Trafigura", a déclaré la première source informée.

"Si vous êtes un ancien employé, cela signifie simplement qu'ils ne vous paieront pas vos actions.

On ne sait pas si la lettre détaille les fautes susceptibles de déclencher la récupération des actions, mais la deuxième source au courant de l'affaire a déclaré qu'une série de départs de Trafigura au cours des derniers mois pourrait en être l'une des raisons.

Parmi les départs figurent ceux de Socrates Oikonomou, ancien responsable du négoce du nickel, et de Mike Wainwright, directeur des opérations et membre du conseil d'administration de Trafigura, ce qui a conduit à une réorganisation plus large et au départ de Kostas Bintas, ancien coresponsable des métaux, l'année dernière.

Selon certaines sources, M. Bintas a été engagé par le négociant en énergie Mercuria pour ses divisions métaux, où la société cherche à étendre sa présence dans les matériaux de transition énergétique tels que le cuivre, le cobalt, le nickel et l'aluminium.

"Cette proposition n'est pas liée à une juridiction ou à une question spécifique, ni à un changement de personnel. Il s'agit simplement d'une question de bonne gouvernance qui consiste à revoir régulièrement les systèmes de rémunération", a déclaré une deuxième source au fait du dossier.

Une unité de Trafigura a accepté de payer une amende civile de 55 millions de dollars pour répondre aux accusations de fraude et de manipulation de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, ainsi qu'aux communications imminentes des dénonciateurs. (Reportage de Pratima Desai et Julian Luk ; rédaction de Veronica Brown et Louise Heavens)