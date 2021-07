Trajan et Edmond de Rothschild ont finalisé la levée d'un fonds dédié dans la transmission des PME 15/07/2021 | 12:03 Envoyer par e-mail :

Trajan et Edmond de Rothschild ont finalisé la levée d'un fonds de 110 millions d'euros spécialisé dans la transmission des PME françaises. Ce fonds dédié aux opérations de transmissions capitalistiques et managériales, s'appuie notamment sur un vivier d'entrepreneurs-repreneurs constitué en amont pour apporter une solution aux problématiques de succession.



L'objectif est de pérenniser l'indépendance des PME françaises en les accompagnant dans leur phase de transmission, que ce soit par l'arrivée d'un nouveau dirigeant ou par la montée au capital d'une équipe managériale existante.





