Transactions d'initiés : le PDG de Visiomed s'allège aussi, Bolloré renforce l'Odet, ventes d'actions gratuites chez Reworld 1 03/11/2020 | 10:17

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Voici un panorama de quelques opérations d'initiés récentes qui ont attiré notre attention dans l'univers des petites et moyennes valeurs françaises. En partant du principe que l'une des holdings de la galaxie Bolloré peut être classée dans cette catégorie, même si elle fait partie d'un ensemble bien plus vaste. Place donc à Visiomed, Financière de l'Odet et Reworld. Visiomed Comme nous l’indiquions vendredi, mercredi 28 octobre, alors que le cours de Visiomed faisait plus que doubler (+138% en clôture à 1.85€) à l’annonce de l’extension d’un partenariat de distribution exclusif de tests antigéniques de la Covid-19 avec le laboratoire chinois LiClear Biotech, Frédéric Paul, administrateur de la société, en a profité pour vendre massivement des titres sur le marché. Hier soir, le site de l’AMF signalait que son PDG, Patrick Schiltz, avait également vendu le même jour 1 498 989 titres à 1.7091, soit une transaction de 2,55 M€. Le cours de Visiomed pointe à 1.13€ ce matin à 9h15. Financière de l’Odet Vincent Bolloré, par l’intermédiaire de ses holding cotées et non cotées, poursuit le renforcement de sa participation dans la Financière de l’Odet. Dans un avis AMF paru hier, Vincent Bolloré a indirectement racheté pour plus de 7M€ de titres Financière de l’Odet, à un prix moyen de 674 €. Ces achats sur le marché ce sont accélérés ces dernières semaines, sachant que le titre fluctue calmement entre 660€ et 700€. La perspective de voir simplifié l’organigramme du Groupe Bolloré, qui comprend de nombreuses sociétés cotées, est un serpent de mer qui inclut généralement un rachat des minoritaires de la Financière de l’Odet (8% du capital). Reworld Media Quelques jours après l’attribution d’un beau paquet d’actions gratuites (1 222 710), le Directeur Général et co-fondateur de Reworld Media, Gautier Normand, a cédé sur le marché une partie d’entre elles, 330 000, à 2.7€. Un cours très proche du prix de rachat par la société Reworld de 8.47% de son propre capital à Mondadori Editore, filiale de l’italien Mondadori (société de M.Berlusconi). Ce rachat d’autocontrôle fait suite à la vente à Reworld de Mondadori France, opération payée pour partie en titres Reworld. Après ce rachat de seulement une partie des actions Reworld détenues par Mondadori, Reworld atteindre la limite maximum d’autocontrôle, soit 9.99%. Les actions d’autocontrôle rachetées sont « destinées à attribuées ou cédées aux salariés et mandataires sociaux du Groupe, notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l'entreprise, de l'attribution d'actions gratuites, d'actions de performance ou d'options d'achat d'actions et de la participation à tout plan d'actionnariat des salariés, conformément à la 10ème résolution de l'assemblée générale du 9 juin 2020. » A noter que Pascal Chevalier, Président et co-fondateur de Reworld Media, a également reçu 892 710 actions gratuites après ce rachat d’autocontrôle. Cette attribution avait été votée en AG il y a quelques mois. Au total, ce sont donc 2 115 420 actions gratuites qui ont été réparties entre les 2 fondateurs, soit 40.2% de l’autocontrôle et 4% du capital (valeur 5.71M€) L’auteur est actionnaire de Reworld Media à titre personnel.

Raphaël Girault © Zonebourse.com 2020

