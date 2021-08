Parmi les centaines de déclarations à l’AMF publiées depuis trois mois, rares sont celles qui ont particulièrement retenu notre attention. Nous listons ici celles qui nous ont semblé les plus significatives (critères : montants relatifs, nombre de transactions et de personnes concernées) :

A l’achat , retenons GL Events dont la holding contrôlée par son fondateur et PDG Olivier Ginon a ramassé des titres tout au long du mois d’août, autour de 15€ alors que le passe sanitaire serait la solution au maintien de la reprise des évènements doublé d’un effet rattrapage en cette rentrée. Un signal positif de la part de la direction qui indiquait récemment dans la presse ne pas avoir besoin de lancer une augmentation de capital au sortir de la crise. A voir si ce passe sanitaire sera la panacée quand on s’aperçoit de la défection des clients dans les restaurants et de celle de la main d’œuvre, parfois durablement reconvertie dans d’autres secteurs d’activité.

A noter également les achats d’initiés importants du côté de SergeFerrari pour près de 2,5 M€ autour de 7 € en mai et juillet. Plutôt de bon augure pour les résultats semestriels du groupe isérois qui sont attendus le 6 septembre après Bourse. Rappelons que Ferrari Participations contrôlait 57,5% du capital à fin 2020.

Récemment introduite en Bourse, Believe a vu sa direction renforcer sa participation à hauteur de plus de 1 M€ en juillet, sous 16€, à comparer à un cours d’IPO à 19.5€. Même phénomène chez BOA Concept en juillet, quoique pour un montant moins significatif (48 K€).

La star déchue Europacorp, dont le célèbre fondateur Luc Besson a dû laisser les rennes à Axel Duroux (ex-VP d’Endemol) a vu ce dernier acquérir pour un peu plus de 100 K€ d’actions vers 0.75€ fin juillet. Rappelons que le studio est passé aux mains du fonds américain Vine suite à des difficultés financières.

Chez Korian, on y croit. Le groupe d’EHPAD et de cliniques, montré du doigt pendant la crise COVID, a tenu une conférence dédiée aux investisseurs cet été afin de leurs présenter la qualité des perspectives de ce groupe qui cote à l’ombre de son concurrent Orpea. Un message cohérent avec le renfort au capital de la part des administrateurs (représentants de gros institutionnels français) et de la DG Sophie Boissard qui a acquis pour près de 150K€ d’actions à 30€.

Le PDG de Visiomed, vendeur de titres historiquement, est passé acheteur avec 716 231 titres acquis à 0.39€ (279k€).

A noter enfin la poursuite des achats de titres Vivendi par la famille Bolloré (à une autre échelle, renfort sur BigBen Interactive également avec un passage au-dessus du seuil des 20% lié à une annulation d’actions), URW par Xavier Niel, LVMH par la famille Arnault (alors que Nicolas Bazire, directeur du développement, s’allège), ainsi que de nouveaux achats, modestes, chez Sidetrade et Vranken.

A la vente , notons que Patrick Cathala, 65 ans, a réalisé une petite partie de son patrimoine logé dans le groupe qu’il a fondé et qu’il dirige : Aures Technologies (456 K€ d’actions cédées à 30€ le 4 août). Cela ne semble par avoir trop perturbé Moneta AM et Amiral Gestion qui se sont maintenus au-dessus des 5% du capital, seuil franchi respectivement début 2021 et fin 2020.

Chez Ipsos également, alors qu’une transition managériale est en cours, on s’allège.

D’autres belles midcaps ayant également réalisé de beaux parcours boursiers ont vu plusieurs de leurs dirigeants s’alléger :

Mersen (DG et DAF, autour de 32€)

Virbac (les Huron pour 1,2ME autour de 342€ début aout)

ID Logistics (pour >1 M€ autour de 240€ en juillet ce qui n’a pas empêché le cours d’atteindre les 320€ depuis)

Une autre belle midcap, Rubis, boudée cette fois-ci, a vu une la membre du Conseil de Surveillance et Secrétaire Générale du Groupe Industriel Marcel Dassault vendre des titres début juillet pour un montant supérieur à 1 M€ (au cours de 38€).

A signaler également des ventes en juin chez la biotech MedinCell, pour plusieurs centaines de milliers d’euros de la part de la présidente du CS. Rappelons que le fonds Crédit Mutuel Innovation avait vendu dans de bonnes conditions plus d’un million d’euros d’actions début 2021.

Chez LDLC, c’est Marc Prieur, membre du directoire, qui a continué de s’alléger en juin, autour de 60€ (~500K€), alors que la famille conserve ses titres précieusement.

Enfin, on retiendra plus de 1,5M€ de cessions chez Hoffmann Green Cement (en juin, à un cours de 28E) et des ventes régulière et massives de 27€ à 6€ par les dirigeants d’Entreparticuliers.com jusque début juin afin de profiter d’une envolée du cours début 2021 qui est restée inexpliquée, mais pas inexploitée…