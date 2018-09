Transactions et volumes échangés en baisse à la Bourse suisse en août

Zurich (awp) - Volumes échangés et transactions ont reculé en août à la Bourse suisse. Alors que les opérations ont fléchi de 8% au regard du mois précédent à 4,22 millions, elles ont généré un chiffre d'affaires de 86,9 milliards de francs suisses, 13% de moins qu'en juillet, indique SIX lundi soir.

Le 2 août a représenté le jour de négoce affichant le plus important chiffre d'affaires, le volume des échanges s'étant hissé à 5,7 milliards de francs suisses. Le titre Nestlé est celui à avoir généré le plus important montant de transactions sur le mois sous revue, à 6,6 milliards. Le bon de jouissance Roche s'est révélé comme le titre le plus négocié, avec 180'426 transactions.

L'image apparaît sous un jour différent après huit mois en 2018. A jours de négoce comparables, soit 167 séances, le chiffre d'affaires s'est porté à 920 milliards de francs suisses, soit 0,1% de plus que sur la période correspondante de l'an dernier. Le nombre de transactions a quant à lui bondi de 18% à 40,4 millions.

Toujours après huit mois, les transactions portant sur des actions ont augmenté de 3,5%, alors que les autres catégories de valeurs ont subi de nets replis. Les obligations libellées en devises étrangères ont essuyé une plongeon de 33%.

