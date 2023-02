Transcelestial, une entreprise de communications laser sans fil, lève 10 millions de dollars.

Le financement sera utilisé pour stimuler l'infrastructure Internet en Asie du Sud-Est et en Inde, a déclaré Rohit Jha, PDG et cofondateur de Transcelestial.

Le coût élevé de la pose de câbles de fibre optique sous la mer ou sous terre est un obstacle à l'accès des pays les plus pauvres et de l'Amérique rurale à un débit Internet qui fonctionne, a déclaré Jha à Reuters.

La technologie de Transcelestial est essentiellement une fibre optique qui devient sans fil, a ajouté Jha. Au lieu d'envoyer la lumière à travers des câbles, elle est envoyée sans fil à partir d'un dispositif que la société a nommé Centauri et qui est installé au sommet des bâtiments ou des tours cellulaires.

Les appareils sont fabriqués à Singapour et les lasers peuvent relier une distance de 2 à 3 km pour transporter des données.

"Dans les années 60 et 70, la thèse était que la taille et l'efficacité de la puissance des lasers finiraient par atteindre un point où l'on pourrait utiliser les lasers directement, sans fil, pour transmettre des données. Et vous n'avez plus besoin de ces câbles en fibre optique", a déclaré Jha.

"Au cours des cinq à six dernières années, nous avons atteint des capacités qui nous permettent de faire cela commercialement."

Le défi technique que Transcelestial a dû relever était de construire du matériel capable de compenser le mouvement des bâtiments ou des tours de téléphonie cellulaire pour s'assurer que les faisceaux puissent atteindre les récepteurs à l'autre bout.

En plus d'aider à construire une infrastructure Internet à moindre coût, les communications laser sans fil sont plus sûres que l'utilisation de fibres optiques, qui peuvent être exploitées pour voler des données, a déclaré Jha, ajoutant que si les pirates tentent d'intercepter le faisceau laser, les appareils s'éteignent tout simplement.