Transdev: retour dans le vert en 2019

Paris (awp/afp) - L'opérateur français de transports Transdev, contrôlé par la Caisse des dépôts, a publié mardi un bénéfice net de 45,7 millions d'euros en 2019, année marquée par sa transition vers des activités uniquement tournées vers les collectivités et des entreprises.

Le groupe avait essuyé en 2018 une perte nette de 96 millions d'euros, plombé par une dépréciation exceptionnelle de 150 millions.

Le résultat opérationnel ressort à 142 millions d'euros, contre une perte d'exploitation de 62 millions un an plus tôt. Il est en hausse de 63% sans cette dépréciation.

Le chiffre d'affaires est de son côté en hausse de 6,7% à 7,42 milliards d'euros, grossi par des acquisitions et une bonne croissance organique en France --qui représente 38% du total-- et aux Etats-Unis.

Transdev a achevé son retrait des activités en contact direct avec le public (BtoC) pour se consacrer totalement au service aux entreprises (BtoB) et aux collectivités locales (BtoG). Les activités cédées --notamment les autocars isilines/Eurolines vendus à FlixBus-- représentent environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, quand les récentes acquisitions apportent 470 millions, selon la direction.

L'exercice 2019 a été marqué par le renouvellement des contrats de concession des transports publics de Dunkerque, du RER de Brême (Allemagne) et des tramways de Dublin, Rabat et La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis). L'opérateur a gagné des contrats pour des bus à Göteborg (Suède) et un nouveau tram près de Toronto, mais a perdu l'exploitation des trains de la région de l'Öresund (Suède).

Il est "beaucoup trop tôt" pour quantifier l'impact sur l'activité de Transdev de la crise du coronavirus qui n'a vraiment commencé que début mars, a indiqué à des journalistes le directeur financier Marcos Garcia.

Transdev est une filiale de la Caisse des dépôts (66%) et du groupe allemand Rethmann (34%).

