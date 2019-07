Transdev se renforce en Suède avec une nouvelle acquisition

Paris (awp/afp) - Le groupe Transdev a annoncé lundi avoir acquis l'opérateur de transport public suédois A Björks AB, renforçant ainsi sa position de troisième acteur du secteur en Suède.

Aucun montant n'a été dévoilé pour cette transaction qui sera finalisée en septembre, selon un communiqué de la société.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 570 millions d'euros et 6000 collaborateurs grâce à cette acquisition, Transdev "renforce sa opposition de troisième opérateur public" dans ce pays.

Début juillet, il avait gagné un gros contrat de 757 millions d'euros pour exploiter les bus de Göteborg, deuxième ville de Suède.

A Björks AB exerce principalement dans le nord et le centre de la Suède et compte 1500 employés et 600 véhicules.

Transdev, groupe détenu à 66% par la Caisse des Dépôts et à 34% par l'allemand Rethmann, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros.

afp/bc