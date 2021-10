Transfert de la cotation des titres Les Toques Blanches du Monde sur le marché Euronext Growth Paris effectif le 6 octobre 2021

Regulatory News:

Les Toques Blanches du Monde (Paris:MLTBM) (Euronext Growth Paris, Ticker : ALTBM – ISIN : FR0011668821 – la « Société »), acteur français spécialisé dans la distribution de produits alimentaires premium, annonce le transfert de la cotation des titres Les Toques Blanches Du Monde sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert, dont le principe a été annoncé le 19 mai 2021, sera effectif à compter de la séance de bourse du 6 octobre 2021.

L’objectif de ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre aux Toques Blanches du Monde d’être cotée sur un marché plus approprié à sa taille. En effet, il permettra à la Société d’être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et de bénéficier d’une plus grande visibilité.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2021. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s’effectuera dans le cadre d’une procédure accélérée d’admission aux négociations des actions existantes, sans émissions d’actions nouvelles.

À compter du 6 octobre 2021, le nouveau code mnémonique de l’action Les Toques Blanches du Monde sera ALTBM. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0011668821. Par ailleurs, l'action Les Toques Blanches du Monde restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Le document d’information relatif au transfert de la cotation des actions Les Toques Blanches du Monde sur le marché Euronext Growth Paris est disponible sur la page suivante du site Internet de la Société https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/pages/notre-page-financiere ainsi que sur le site Internet d'Euronext dès aujourd'hui.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

1er octobre 2021 Notification par Euronext de la décision d’admission des titres sur Euronext Growth Paris 4 octobre 2021 Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions Les Toques Blanches du Monde sur Euronext Growth Paris 6 octobre 2021

avant l’ouverture des marchés Admission des actions Les Toques Blanches du Monde sur Euronext Growth Paris

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2021, le 15 octobre 2021, après Bourse.

A propos des Toques Blanches du Monde

Fondée en 2011, Les Toques Blanches du Monde est une entreprise française proposant des produits frais et d’épicerie fine haut de gamme.

Forte d’un réseau de distribution international, la Société est en permanence à la recherche de sociétés authentiques répondant à son ambition d’offrir le mieux manger à tous. L’entreprise choisit des produits chargés d’histoire, aux goûts incomparables, authentiques, afin de préserver le patrimoine culinaire. Ses gammes incluent de l’épicerie salée et sucrée, en passant par les crus salaison et charcuterie, jusqu’à la fromagerie et les produits de la mer.

En savoir plus

https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211003005015/fr/