Transformez votre cour en une véritable oasis grâce au propane

OTTAWA, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous passons peut-être plus de temps à la maison ces jours-ci, mais avec les températures qui se réchauffent et une source d’énergie portable comme le propane à faible taux d’émission, il est possible de profiter de votre espace extérieur en tout confort – à tout moment et n'importe où.



Tout le monde est familier avec les barbecues au propane, sachant à quel point ces appareils peuvent transformer facilement n'importe quel repas en festin, mais cette source d'énergie puissante et polyvalente peut également transformer une cour arrière en une véritable oasis. La chaleur agréable que procurent les foyers et les chauffe-terrasses alimentés au propane peuvent rendre vos soirées plus confortables et ainsi prolonger le temps que vous passez à l'extérieur. Bien que la température n’atteigne pas encore les 30 degrés, la saison de la baignade peut débuter beaucoup plus tôt grâce à un chauffe-piscine alimenté au propane. Enfin, la portabilité du propane peut également vous permettre d’installer un système d’éclairage à votre convenance aux quatre coins de votre cour.

« Le propane est une source d'énergie à faible taux d’émission réellement polyvalente qui permet aux gens de profiter pleinement de leur maison », soutient Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l'Association canadienne du propane (ACP). « En cette période où nous sommes toujours tenus de rester à la maison, créer un espace extérieur accueillant, chaleureux et sécuritaire est un excellent moyen de donner un second souffle à une cour extérieure et de la transformer en sanctuaire. »

Non seulement le propane est un excellent choix pour une utilisation à l'extérieur, mais de nombreux Canadiens choisissent également cette source d'énergie pour alimenter efficacement les chaudières à haut rendement énergétique, les foyers décoratifs, les réfrigérateurs, les climatiseurs, les chauffe-eau instantanés ainsi que les sécheuses.

De plus en plus de propriétaires de maison se tournent vers le propane parce qu’il s’agit d’une option sensée. Opter pour le propane au lieu du mazout peut faire économiser jusqu'à 45 % sur les factures d'électricité, en plus d’abaisser les primes d’assurance en raison de l'élimination du risque de contamination par les fuites d'huile. Il est également bien meilleur pour l'environnement, puisqu'il réduit les émissions de GES de 38 % par an. Enfin, aucun investissement dans l'infrastructure n’est requis, car les entreprises de propane investissent dans leurs propres actifs de stockage et de distribution.

« Compte tenu des restrictions qui sont actuellement en vigueur et des périodes prolongées que les Canadiens passent dans leur résidence, bon nombre d'entre eux ont effectué des travaux de modernisation dans leur maison ou envisagent de le faire, à l’intérieur comme à l’extérieur », poursuit Mme St-Pierre. « Si on tient compte de la fiabilité, du coût, du rendement et de l’efficacité, le chauffage au propane surpasse à peu près tous les autres types de systèmes de chauffage résidentiel. Convertir au propane est non seulement un bon retour sur investissement, mais cela permet également d'économiser de l'argent tout en profitant d’espaces au goût du jour. »

Les membres de l'ACP ont pris plusieurs précautions et mesures supplémentaires pour s’assurer de mener leurs activités en toute sécurité, pour le bien-être de leurs employés comme celui des clients, tout en veillant à la distribution du propane comme service essentiel. Ces mesures comprennent entre autres des protocoles de nettoyage renforcés, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, la distanciation physique lorsque des inspections à domicile sont requises et, lorsque cela est possible, des interactions avec la clientèle entièrement par voie virtuelle.

L'ACP a publié différentes brochures portant sur les nombreuses utilisations possibles du propane ainsi que sur des conseils de sécurité. Consultez les documents suivants ou visitez notre site Web pour plus d'informations : L'avantage du PROPANE à la maison, La sécurité des barbecues pour les utilisateurs de propane, Directives de sécurité pour les chauffe-terrasses au propane, Le propane : les faits et La sécurité du propane pour les consommateurs.

