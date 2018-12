Transgene : annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

Regulatory News:

Transgene (Paris:TNG) annonce aujourd’hui sa participation aux conférences ci-dessous :

Transgene ira à la rencontre des investisseurs institutionnels américains spécialistes des sciences de la vie lors du LifeSci Advisors Corporate Access Event à San Francisco, du 7 au 9 janvier 2019, en parallèle de la conférence annuelle J. P. Morgan.

La Société participera également aux évènements suivants :

Oddo Forum : 10 & 11 janvier 2019 – Lyon

: 10 & 11 janvier 2019 – Lyon Biomed Event : 22 janvier 2019 – Paris

: 22 janvier 2019 – Paris Degroof Petercam Healthcare Seminar : 31 janvier 2019 – Bruxelles, Belgique

: 31 janvier 2019 – Bruxelles, Belgique HC Wainwright Conference : 8 & 9 avril 2019 – Londres, Angleterre

8 & 9 avril 2019 – Londres, Angleterre Kempen Life Sciences Conference : 16 & 17 avril 2019 – Amsterdam, Pays-Bas

: 16 & 17 avril 2019 – Amsterdam, Pays-Bas Small Cap Event : 16 & 17 avril 2019 – Paris

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.

Les principaux produits en développement clinique de Transgene sont : TG4010, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec, un virus oncolytique contre le cancer du foie et TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers HPV positifs. La Société a également plusieurs autres programmes en développement clinique, dont TG1050 (hépatite B chronique) et TG6002 (tumeurs solides).

Avec sa plateforme Invir.IO™, Transgene capitalise sur son expertise en ingénierie des vecteurs viraux pour concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

myvac™, une plateforme d’immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) intégrant des néoantigènes, vient compléter ce portefeuille de recherche innovant.

Plus d’informations sur www.transgene.fr

