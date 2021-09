Transgene : annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

Regulatory News:

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd’hui sa participation aux conférences suivantes :

Investor Access Forum – Paris

27 & 28 septembre 2021

HealthTech Innovation Days 2021 – événement en formats présentiel (Paris) et digital

4 & 5 octobre 2021

European Midcap Event – événement en formats présentiel (Paris) et digital

21 & 22 octobre 2021

EigenKapitalForum – événement en format digital

22 novembre 2021

Investir Day – Paris

23 novembre 2021

Prochaine communication financière

Résultats du 1er semestre 2021

22 septembre 2021 après bourse – La Société tiendra une conférence téléphonique à 18h00

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

