Transgene annonce une levée d'option de licence par AstraZeneca pour un virus oncolytique issu de sa plateforme Invir.IO™

Transgene percevra un paiement initial de 8 millions de dollars au titre de l’exercice de cette option.

Conférence téléphonique en anglais ce jour le 15 décembre 2021 à 18 h 00 (détails en fin de communiqué)

Transgene (Euronext Paris : TNG) (Paris:TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu’AstraZeneca a exercé sa première option de licence pour un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™ dans le cadre de la collaboration en cours entre Transgene et AstraZeneca. L’exercice de cette option porte sur un virus oncolytique, intégrant un transgène confidentiel, et déclenche un paiement initial de 8 millions de dollars d’AstraZeneca à Transgene. Transgene pourra également percevoir d’autres paiements à l’atteinte de jalons liés au développement, aux étapes réglementaires et à la commercialisation ; ainsi que des royalties.

« Nous sommes ravis qu’AstraZeneca ait décidé d’exercer sa première option de licence pour un virus oncolytique généré avec notre plateforme Invir.IO™ dans le cadre de notre collaboration. Nous avons développé une relation de travail très productive avec l’équipe d’AstraZeneca fondée sur notre expertise approfondie et de longue date dans le développement de virus basés sur la souche Vaccinia, et capables d’exprimer des transgènes qui améliorent les propriétés antitumorales des virus oncolytiques. Nous sommes impatients de voir ce virus oncolytique avancer vers le développement clinique. » commente Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene.

L’accord de collaboration avec AstraZeneca a débuté en 2019. Transgene apporte son expertise des virus oncolytiques y compris la conception et l’ingénierie du virus. De plus, Transgene donne accès à son virus Vaccinia optimisé et double délété (TK-RR-) -, qui constitue le fondement de la plateforme Invir.IO™ et assure le développement préclinique in vitro des candidats générés par la collaboration. AstraZeneca sélectionne les transgènes qui seront intégrés dans le virus et a la charge du développement préclinique in vivo. L’accord prévoit le codéveloppement d’un total de cinq immunothérapies oncolytiques.

Grace à son unité de production pilote interne, Transgene a la capacité de produire des lots cliniques conformes aux normes BPF (normes de production pharmaceutique) pour les candidats issus de la plateforme Invir.IO™.

Des données cliniques récentes présentées par Transgene en septembre 2021 lors du congrès virtuel de l’ESMO ont confirmé que les virus oncolytiques issus du virus Vaccinia breveté, optimisé et double délété TK-RR- de Transgene, peuvent être administrés par voie intraveineuse (voir le communiqué de presse ici). Transgene estime que les virus oncolytiques issus d’Invir.IO™ et administrés par voie intraveineuse pourraient traiter un éventail plus large de tumeurs solides, augmentant ainsi significativement le potentiel commercial des virus oncolytiques en développement de Transgene.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

