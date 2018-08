Transgene : finalise la vente des droits de TG6002 et TG1050 pour la Grande Chine à Tasly Biopharmaceuticals en contrepartie de 48 millions de dollars en actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals

Regulatory News:

Transgene (Paris:TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers et les maladies infectieuses, annonce la finalisation des transactions signées le 10 juillet 2018 avec Tasly Biopharmaceuticals. Co. Ltd. (“Tasly Biopharmaceuticals”). Ces accords démontrent le potentiel significatif du virus oncolytique TG6002 et du vaccin thérapeutique contre l’hépatite B chronique TG1050, dont sont issus les produits locaux T6011 et T1011. T601 et T101 sont dorénavant développés par Tasly Biopharmaceuticals pour les patients de Grande Chine2.

Toutes les conditions de clôture, y compris le transfert administratif des actifs apportés par Transgene à Tasly Biopharmaceuticals, ont été accomplies et Transgene a reçu 27,4 millions d’actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals valorisées 48 millions de dollars.

À l’issue de ces transactions, Transgene détient environ 2,53 % du capital de Tasly Biopharmaceuticals, qui a d’ores et déjà annoncé son projet de cotation à la Bourse de Hong Kong. Tasly Biopharmaceuticals contrôle l’ensemble des droits de recherche, développement et commercialisation de T601 et T101 pour la Grande Chine.

Transgene poursuit le développement de TG6002 et TG1050 hors de Grande Chine.

Le détail des transactions est disponible dans le communiqué de presse diffusé le 10 juillet 2018.

Transgene (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie dirigés contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.

Les principaux produits en développement clinique de Transgene sont : TG4010, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec, un virus oncolytique contre le cancer du foie et TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers HPV positifs. La Société a également plusieurs autres programmes en recherche et en développement clinique, dont TG1050 (hépatite B chronique) et TG6002 (tumeurs solides).

Avec sa plateforme Invir.IOTM, Transgene capitalise sur son expertise en ingénierie des vecteurs viraux pour concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

www.transgene.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

1 T601 et T101 sont des produits développés en Chine qui intègrent respectivement les technologies brevetées de TG6002 etTG1050

2 Grande Chine : République Populaire de Chine, Taiwan, Hong Kong, Macao

