Transgene : annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé

Succès de l’augmentation de capital par placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 34,1 millions d’euros.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux (« Transgene » ou la « Société »), annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres conformément aux dispositions des articles L.225-136 du code de commerce et L.411-2 1° du Code monétaire et financier pour un montant définitif d’environ 34,1 millions d’euros (l’« Augmentation de Capital »).

Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir conclu avec succès cette levée de fonds, qui a permis à nos actionnaires historiques et à des investisseurs spécialisés dans la santé, dont Invus, de manifester leur soutien à Transgene. Nous sommes désormais bien placés pour mener notre ambitieuse stratégie reposant sur l'avancement de nos plateformes technologiques particulièrement innovantes myvac® et Invir.IO™ à travers les essais cliniques de notre vaccin personnalisé contre le cancer TG4050 et de notre nouveau virus oncolytique BT-001, tout en poursuivant l’essai randomisé de Phase II de TG4001. L’avenir de Transgene n’a jamais été aussi prometteur. J’attends avec impatience les différentes annonces importantes attendues au cours des 18 prochains mois, qui représentent autant de catalyseurs de création de valeur pour Transgene. »

L’Augmentation de Capital a donné lieu à l’émission de 13 930 000 actions ordinaires nouvelles, soit 16,6 % du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 2,45 euros (prime d’émission incluse), représentant une levée de fonds totale d’environ 34,1 millions d’euros. Le prix de souscription représente une décote de 6,5 % par rapport au cours de clôture de l’action Transgene du 21 juin 2021, soit 2,62 euros.

L’Institut Mérieux, qui détient via sa filiale à 99,5 % TSGH, 60 % du capital de la Société, et SITAM Belgique (anciennement Dassault Belgique Aviation), qui détient 4,9 % du capital de la Société ont souscrit à l’Augmentation de Capital à hauteur de 25 millions d’euros et 1,67 million d’euros respectivement. Ils ont été rejoints par plusieurs investisseurs spécialisés dans la santé, dont Invus.

À l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de la Société s’élèvera désormais à 48 885 667 euros, et sera composé de 97 771 334 actions de 0,5 euro de valeur nominale chacune.

L’Augmentation de Capital a été mise en œuvre conformément à la délégation consentie par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2020 (22ème résolution).

Les fonds levés dans le cadre de l’Augmentation de Capital seront destinés à renforcer la structure financière de la Société jusqu’au quatrième trimestre 2023, afin de pouvoir mener son plan de développement clinique, notamment sur ses nouvelles plateformes de produits innovants myvac® et Invir.IO™, avec la finalisation des études cliniques, et être en mesure de négocier sereinement des accords de partenariat et de codéveloppement sur la base des résultats obtenus à partir de fin 2021.

Les fonds levés dans le cadre de l’Augmentation de Capital seront utilisés :

à hauteur d’environ 25 millions d’euros, pour la finalisation des études cliniques en cours et l’obtention de résultats avec TG4001, TG4050, BT-001 et TG6002 ;

à hauteur d’environ 4 millions d’euros, afin de lancer le développement clinique de nouveaux virus oncolytiques actuellement en préclinique et issus de la plateforme Invir.IO™ ; et

pour le solde, afin de financer, en complément des produits opérationnels de la Société, les coûts de R&D, de fonctionnement et la consommation courante de trésorerie de la Société.

L’Augmentation de Capital a fait l’objet d’un contrat de placement conclu entre la Société et les Coordinateurs Globaux en date du 21 juin 2021. Le contrat de placement pourra être résilié par les Coordinateurs Globaux, à tout moment et jusqu’à (et y compris) la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital prévue le 24 juin 2021, sous certaines conditions usuelles.

L’Augmentation de Capital a été dirigée par Natixis et Kempen & Co agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés (les « Coordinateurs Globaux »).

STRUCTURE DU CAPITAL À L’ISSUE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

À la connaissance de la Société, la répartition de son capital après l’Augmentation de Capital est la suivante (1) :

Nombre d’actions % du capital % des droits de vote exerçables Actionnaires Avant Augmentation de Capital Après Augmentation de Capital Avant Augmentation de Capital Après Augmentation de Capital Avant Augmentation de Capital Après Augmentation de Capital TSGH 50 323 665 60 527 665 60,02% 61,91% 71,49% 71,67% SITAM Belgique 4 144 856 4 824 856 4,94% 4,93% 3,46% 3,6% Other 29 372 813 32 418 813 35,03% 33,16% 25,05% 24,72% Total 83 841 334 97 771 334 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

(1) Sur une base non diluée : avant exercice potentiel des 41 352 options de souscription d’actions restant en circulation à la date du présent communiqué et représentant 0,0004% du capital social et des droits de vote de Transgene.

ENGAGEMENTS DE CONSERVATION ET D’ABSTENTION

TGSH et SITAM Belgique se sont respectivement engagés auprès des Coordinateurs Globaux à ne pas procéder à des cessions d’actions Transgene pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve d’exceptions usuelles.

Dans le cadre de l’Augmentation de Capital, la Société a conclu un engagement d’abstention envers les Coordinateurs Globaux pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital, sous réserve d’exceptions usuelles.

FACTEURS DE RISQUE

Transgene attire l’attention des investisseurs sur :

Les facteurs de risque présentés au sein du Document d’Enregistrement ; la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière ou les résultats de Transgene ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs ; et

Les principaux risques propres à l’Augmentation de Capital, qui sont les suivants :

– Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles ;

– En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient varier significativement ;

– Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l’augmentation de capital, et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la Société ;

– Au regard des utilisations des produits de l’émission prévus dans le cadre de l’Augmentation de Capital, la Société dispose d’une marge de manœuvre quant à l’utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d’une manière dont les actionnaires pourraient désapprouver, ou qui n’augmenterait pas à court terme la valeur de leur investissement ; et

– En cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l’Augmentation de Capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

Une présentation de la Société est disponible sur le site Internet de la Société (www.transgene.fr/investisseurs).

***

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de quatre immunothérapies en développement clinique : deux vaccins thérapeutiques (TG4001, développé dans les cancers HPV-positifs, et TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®) et de deux virus oncolytiques (TG6002, un virus oncolytique évalué dans les tumeurs solides et BT-001, le premier oncolytique issu de la plateforme Invir.IO™).

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO™, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels. Transgene a signé un accord de collaboration avec AstraZeneca portant sur cette plateforme.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

