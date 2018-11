Transgene : présente son expertise des vecteurs viraux et ses différentes plateformes à la conférence de la société de l’immunothérapie du cancer (SITC 2018)

Regulatory News:

Transgene (Paris:TNG) (Euronext Paris : TNG) présente des résultats obtenus par ses plateformes d’immunothérapie reposant sur des vecteurs viraux au congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui a lieu du 7 au 11 novembre à Washington (USA). Ces données reflètent l’étendue de l’expertise des vecteurs viraux de Transgene et leur potentiel de transformer la lutte contre le cancer.

myvac™

Transgene présente les premières données précliniques et translationnelles soutenant le développement de sa nouvelle plateforme myvac™ dans un poster intitulé :

Viral based vaccine for personalized neoantigen-directed cancer therapies (#P148) – Vaccin basé sur un virus pour une thérapie anticancéreuse hautement personnalisée et dirigée contre des néoantigènes

Transgene a mis en place un processus visant à développer une immunothérapie individualisée reposant sur un MVA (Modified Vaccinia Virus Ankara), qui reconnait et détruit les cellules cancéreuses sur la base de leur propre signature génétique tumorale.

L’immunogénicité du vaccin individualisé a été démontrée dans des modèles murins humanisés.

La réponse immunitaire observée dans le modèle murin recoupe partiellement celle observée chez les humains, suggérant qu’elle est prédictible en utilisant une approche avancée d’intelligence artificielle (IA).

___________________

Invir.IO™

Transgene et BioInvent présentent deux posters dans le cadre de leur collaboration visant à développer un virus oncolytique innovant codant pour un anticorps anti-CTLA-4 :

Antibody-armed oncolytic Vaccinia virus to block immunosuppressive pathways in the tumor microenvironment (#P615) - Virus de la vaccine oncolytique armé d’un anticorps pour bloquer les voies immunosuppressives dans le micro-environnement tumoral

(#P615) - Generation and characterization of a CTLA-4 antibody with improved FcγR-dependent Treg deletion for tumor microenvironment-targeted oncolytic virotherapy of cancer (#P602) – Génération et caractérisation d’un anticorps reconnaissant le CTLA-4 avec une activité d’élimination des Treg améliorée et dépendante des récepteurs Fcy, avec comme finalité l’armement d’un virus oncolytique ciblant le micro-environnement tumoral

Plus d’informations dans le communiqué de presse distribué simultanément et disponible sur www.transgene.fr.

___________________

Pseudocowpox virus (PCPV)

Transgene présente également un poster sur le PCPV, le candidat le plus prometteur parmi les poxviridae récemment évalués par la société et qui pourrait être utilisée seule ou en combinaison avec d’autres vecteurs :

Pseudocowpox virus (PCPV), a potent viral vector for both antigen-dependent and independent cancer immunotherapy (#P181) - Pseudocowpox virus (PCPV), un puissant vecteur viral pour une immunothérapie des cancers dépendante et indépendante des antigènes tumoraux

L’administration intratumorale de PCPV induit des réponses T spécifiques aux tumeurs ; il réduit leur taille et a montré une amélioration de la survie dans des modèles murins dépendants et indépendants d’antigènes tumoraux.

Un PCPV codant pour l’antigène HPV-16 E7 induit une forte réponse immunitaire contre cet antigène.

La combinaison de deux vecteurs complémentaires tels que le MVA et le PCPV est une approche efficace pour améliorer le contrôle de la croissance tumorale.

Les quatre posters seront exposés le vendredi 9 novembre et le samedi 10 novembre dans le hall E.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie dirigés contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.

Les principaux produits en développement clinique de Transgene sont : TG4010, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec, un virus oncolytique contre le cancer du foie et TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers HPV positifs. La Société a également plusieurs autres programmes en développement clinique, dont TG1050 (hépatite B chronique) et TG6002 (tumeurs solides).

Avec sa plateforme Invir.IO™, Transgene capitalise sur son expertise en ingénierie des vecteurs viraux pour concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

myvac™, une immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral (MVA) intégrant des néoantigènes, vient compléter ce portefeuille de recherche innovant.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

Suivez-nous sur Twitter : @TransgeneSA

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181107005661/fr/