Transgene : publie ses résultats du 1er semestre 2018 et fait un point sur son activité

Transgene (Paris:TNG) (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers et les maladies infectieuses, publie ses résultats financiers du premier semestre 2018 et fait un point sur son portefeuille de produits précliniques et cliniques.

Philippe Archinard, Président-Directeur Général de Transgene, commente :

« 2018 est une période d’intense activité pour Transgene. Nous avons vendu les droits de TG1050 et TG6002 en Grande Chine pour un montant significatif, soit 48 millions de dollars sous la forme d’actions Tasly Biopharmaceuticals. Les résultats que nous avons présentés en juin 2018 sur notre virus oncolytique Pexa-Vec ont été positivement accueillis lors du congrès de l’ASCO. Nos programmes cliniques et précliniques ont continué de progresser.

Nous prévoyons d’annoncer des résultats cliniques plus complets de nos essais stratégiques avant la fin 2018 et courant 2019.

Nos efforts de recherche sont focalisés sur notre expertise reconnue des vecteurs viraux, appliquée à nos deux principales technologies : les virus oncolytiques et les vaccins thérapeutiques. Avec notre plateforme Invir.IOTM, nous concevons une nouvelle génération de virus oncolytiques permettant une meilleure modulation du micro-environnement tumoral. Nous allons présenter une approche particulièrement ambitieuse des vaccins thérapeutiques reposant sur des néoantigènes à un congrès scientifique dans les prochaines semaines.

Les avancées réalisées depuis le début de l’année confirment la position stratégique de Transgene à la pointe de l’innovation dans la lutte contre le cancer. »

Revue du portefeuille de produits en clinique

1. Point sur les essais stratégiques, dont Transgene est sponsor

Transgene a réalisé des avancées significatives sur ses principaux essais cliniques, conçus pour générer des données cliniques « preuves de concept ». L’obtention de résultats cliniques positifs a pour but de créer des opportunités de partenariat.

TG4010 + Opdivo® (ICI)

(nivolumab)

+ chimiothérapie

Phase 2 Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) – 1ère ligne Essai associant TG4010, nivolumab et la chimiothérapie chez des patients dont les tumeurs expriment PD-L1 à des niveaux faibles ou indétectables. ✓ Accord de collaboration avec Bristol-Myers Squibb, qui met à disposition nivolumab. ✓ Centres ouverts en Europe et aux États-Unis. ✓ Traitement du premier patient en janvier 2018. Poursuite du recrutement avec l’ouverture de centres supplémentaires ; fin du recrutement attendu au T2 2019. → Évaluation du taux de réponse global sur l’ensemble des patients (n=35) attendue au S2 2019. Pexa-Vec

+ sorafenib

(PHOCUS)

Phase 3 Cancer du foie avancé (carcinome hépatocellulaire) – 1ère ligne ✓ Essai clinique piloté par SillaJen, Inc. (sponsor), partenaire de Transgene. ✓ Poursuite du recrutement en Europe, Amérique du Nord et Asie. Premier patient traité en Chine (septembre 2018). → Premières données attendues en 2019. Pexa-Vec

+ Opdivo® (ICI)

(nivolumab)

Phase 1/2 Cancer du foie avancé (carcinome hépatocellulaire) – 1ère ligne ✓ Plusieurs sites actifs en France et en Italie. → Comité indépendant de surveillance des données et de la tolérance prévu avant fin 2018. → Analyse intérimaire sur 15 patients attendue mi-2019 (critère d’évaluation principal : taux de réponse global). TG4001

+ Bavencio® (ICI)

(avelumab)

Phase 1/2 Cancers de la tête et du cou positifs au virus HPV – 2ème ligne ✓ Accord de collaboration clinique avec Merck KGaA et Pfizer, qui met à disposition avelumab. ✓ Investigateur principal : Pr Christophe Le Tourneau (Institut Curie). ✓ Suite à l’évaluation positive de la sécurité de la combinaison, la partie Phase 2 est en cours et de nouveaux sites sont en cours d’activation en Europe. → Résultats de la Phase 1 au T4 2018 (n=9 patients). → Résultats cliniques suivants attendus au S2 2019. TG6002

Phase 1/2a Adénocarcinome gastro-intestinal (cancer du côlon) ✓ TG6002 est un virus oncolytique qui produit une chimiothérapie (5-FU) dans la tumeur. ✓ Investigateur principal : Pr Philippe Cassier, Centre Léon Bérard, Lyon. ✓ Essai multicentrique ; autorisations obtenues en Belgique, France et Espagne. → Traitement du premier patient dans les prochaines semaines. TG1050

+ traitement

antiviral

de référence

Phase 1 Hépatite B chronique ✓ Essai terminé. → Les résultats complets seront présentés au T4 2018 lors d’une conférence internationale de référence dédiée aux maladies du foie.

2. Point sur les essais évaluant des produits de Transgene et dont les investigateurs sont les promoteurs (essais dits “investigator-sponsored”)

Transgene collabore avec des médecins de premier plan dans des centres cliniques de renommée mondiale pour identifier et évaluer de nouveaux schémas thérapeutiques, à l’initiative de cliniciens. Ces essais ont pour but de générer des données cliniques supplémentaires démontrant la valeur des produits de Transgene dans des indications cliniques exploratoires. Ces essais contribuent également à renforcer le corpus de données des produits et à accroître leur visibilité auprès de la communauté médicale.

TG4010

+ Opdivo® (ICI)

(nivolumab)

Phase 2 Cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) – 2ème ligne Essai associant TG4010 et nivolumab, mis à disposition par Bristol-Myers Squibb dans le cadre d’un accord collaboratif avec le UC Davis Medical Center (États-Unis) ; investigateur principal : Dr Karen Kelly, Sponsor : UC Davis. ✓ Le recours prédominant aux ICIs en première ligne de traitement aux États-Unis a entraîné un ralentissement significatif du recrutement dans cette étude, car son protocole en exclut les patients préalablement traités avec un ICI. ✓ Sur la recommandation du Dr Kelly, l’essai sera arrêté du fait d’un niveau d’inclusion de patients insatisfaisant. ✓ Aucun problème inattendu de tolérance n’a été observé. Pexa-Vec

Néo-adjuvant Tumeurs solides ✓ Investigateur principal : Pr Alan Anthoney ; sponsor : Université de Leeds (UK). ✓ Recrutement achevé (9 patients). ✓ Présentation des premiers résultats positifs à l’ASCO en juin 2018, confirmant que Pexa-Vec stimule l’immunité antitumorale après administration intraveineuse. Une réponse pathologique complète a été observée lors de la résection chirurgicale chez un des quatre patients évaluables ayant des métastases au niveau du foie. ✓ Les résultats finaux de l’essai seront ultérieurement publiés et présentés à une conférence scientifique. ✓ Ces données confortent le développement des virus oncolytiques de Transgene reposant sur des Vaccinia virus. Pexa-Vec

+ Yervoy® (ICI)

(ipilimumab)

Phase 1 Tumeurs solides (ISI-JX) ✓ Investigateur coordonnateur : Dr Aurélien Marabelle ; sponsor : Centre Léon Bérard. ✓ La combinaison est bien tolérée à ce jour. ✓ De nouveaux sites sont en cours d’activation. Pexa-Vec

+ cyclophosphamide

métronomique

Phase 1/2a Cancer du sein HER2 négatif et sarcome des tissus mous (METROmaJX) ✓ Investigateur principal : Pr Antoine Italiano (Institut Bergonié) ; sponsor : INCa. ✓ La combinaison a été bien tolérée. ✓ Lors de l’analyse intérimaire chez les patients traités pour un sarcome des tissus mous, le critère d’évaluation principal pré-spécifié n’a pas été atteint ; l’essai ne recrutera pas de nouveaux patients dans cette indication. TG6002

Phase 1/2a Glioblastome ✓ Investigateur principal : Pr Ahmed Idbahi (AP-HP), soutien de l’INCa ; sponsor : AP-HP. ✓ Essai monocentrique. ✓ Aucun problème de sécurité n’a été observé à ce jour.

Vente des droits de TG1050 et TG6002 en Grande Chine

Le 10 juillet 2018, Transgene a signé plusieurs accords avec Tasly Biopharmaceuticals Co., Ltd. aux termes desquels Transgene a cédé l’intégralité des 50% détenus dans la joint-venture Transgene Tasly (Tianjin) BioPharmaceuticals Co. Ltd. (qui comprend les droits des brevets de T601 pour la Grande Chine) et les droits des brevets de T101 pour la Grande Chine, déjà sous option dans la joint-venture, à Tasly Biopharmaceuticals. À l’issue de ces transactions, Tasly Biopharmaceuticals détient l’ensemble des droits de recherche, développement et commercialisation de T601 et T101 pour la Grande Chine.

En contrepartie, Transgene a reçu un total de 27,4 millions d’actions nouvelles de Tasly Biopharmaceuticals, valorisées 48 millions de dollars post réalisation d’un tour de financement de Tasly Biopharmaceuticals qui s’est déroulé concomitamment aux transactions avec Transgene. La participation de Transgene représente 2,53% du capital de Tasly Biopharmaceuticals. Tasly Biopharmaceuticals a annoncé son projet de cotation à la Bourse de Hong Kong.

Les transactions ont été finalisées en août 2018.

NB : T601 et T101 sont des produits développés en Chine qui intègrent respectivement les technologies brevetées de TG1050 et TG6002

Recherche et portefeuille préclinique

Depuis le début de 2018, Transgene a significativement renforcé son portefeuille préclinique, en capitalisant sur son expertise reconnue des vecteurs viraux, appliquée aux champs les plus porteurs de l’immuno-oncologie.

Avec Invir.IOTM, Transgene poursuit ses avancées dans le domaine de plus en plus attractif des virus oncolytiques. La plateforme Invir.IOTM a pour objectif de générer des virus multifonctionnels innovants. En intégrant plusieurs transgènes codant pour différents armements spécifiques contre les tumeurs, ils sont capables de mieux moduler le micro-environnement tumoral.

La Société évalue actuellement plusieurs candidats virus oncolytiques issus d’Invir.IO™ pour identifier les plus attractifs et les faire entrer en clinique. Les candidats évalués incluent des virus codant pour des anticorps anti-CTLA-4 en collaboration avec BioInvent et d’autres agents anticancéreux (ligands, cytokines, chimiokines, enzymes, etc.). Transgene confirme son objectif d’initier un essai clinique avec le premier traitement viral issu d’Invir.IOTM en 2019.

Transgene présentera prochainement une approche innovante d’immunothérapie personnalisée qui permettra à Transgene d’entrer dans le champ prometteur de la médecine personnalisée. Cette approche combine notre expertise des vaccins thérapeutiques avec la vectorisation de néoantigènes et l’intelligence artificielle.

Transgene fera des points d’étapes sur les avancées de ses activités précliniques dans les mois à venir, y compris lors de congrès majeurs dédiés à l’immunothérapie.

Principaux éléments financiers

Principaux éléments du compte de résultat

(en milliers d’euros) 30 juin 2018 30 juin 2017 Produits opérationnels 3 548 3 898 Dépenses de recherche et développement (13 767) (16 855) Frais généraux (2 963) (3 066) Autres charges (82) (107) Charges opérationnelles (16 812) (20 028) Résultat opérationnel (13 264) (16 130) Résultat net (14 874) (18 346)

Les produits opérationnels se sont élevés à 3,6 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 3,9 millions d’euros un an plus tôt.

Au cours du premier semestre 2018, les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 0,6 million d’euros contre 0,5 million d’euros sur la même période de 2017.

Le crédit d’impôt recherche s’établit à 2,8 millions d’euros pour les six premiers mois de 2018, contre 3,0 millions d’euros au premier semestre de 2017.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 13,8 millions d’euros au premier semestre 2018, contre 16,9 millions d’euros sur la même période en 2017. Cette baisse s’explique essentiellement par le paiement, en 2017, d’une prime d’étape de 3,8 millions d’euros (4 millions de dollars) à SillaJen, Inc. au titre du premier patient de Phase 3 en Europe avec Pexa-Vec (étude Phocus). Les dépenses externes pour les essais cliniques sont également en augmentation de 0,5 million d’euros à 3,7 millions d’euros du fait de l’avancement du plan de développement des produits.

Les frais généraux sont stables à 3,0 millions d’euros au premier semestre 2018, contre 3,1 millions d’euros sur la même période en 2017.

En conséquence, la perte nette globale s’élève à 14,9 millions d’euros au premier semestre 2018, contre 18,3 millions d’euros sur la même période de 2017.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants s’élevaient à 33,1 millions d’euros au 30 juin 2018, contre 41,4 millions d’euros au 31 décembre 2017.

La consommation de trésorerie est de 8,4 millions d’euros au cours du premier semestre 2018, contre 12,3 millions d’euros un an plus tôt (principalement du fait du paiement en 2017 de la prime d’étape de 3,8 millions d’euros soit 4 millions de dollars à SillaJen, Inc.). La Société confirme sa prévision de consommation de trésorerie de l’ordre de 25 millions d’euros sur l’année 2018.

« Nos résultats du premier semestre de 2018 sont conformes à nos prévisions et nous permettent de confirmer notre visibilité financière sur les 12 prochains mois, hors monétisation des actions Tasly Biopharmaceuticals », commente Jean-Philippe Del, VP Finance de Transgene.

Le Conseil d’administration de Transgene, présidé par Philippe Archinard, s’est réuni le 19 septembre 2018 et a arrêté les comptes au 30 juin 2018 publiés ce jour. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux Comptes. Le rapport financier semestriel complet est disponible sur le site internet de Transgene, www.transgene.fr.

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG), qui fait partie de l’Institut Mérieux, est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie dirigés contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules infectées ou cancéreuses.

Les principaux produits en développement clinique de Transgene sont : TG4010, un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules, Pexa-Vec, un virus oncolytique contre le cancer du foie et TG4001, un vaccin thérapeutique contre les cancers HPV positifs. La Société a également plusieurs autres programmes en recherche et en développement clinique, dont TG1050 (hépatite B chronique) et TG6002 (tumeurs solides).

Avec sa plateforme Invir.IOTM, Transgene capitalise sur son expertise en ingénierie des vecteurs viraux pour concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements.

Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr).

Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

Annexe A : Information financière semestrielle 2018

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d’euros)

Actif 30/06/2018 31/12/2017 ACTIF COURANT Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 403 1 643 Autres actifs financiers courants 28 641 39 762 Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 33 044 41 405 Créances clients 1 813 2 564 Stocks 314 270 Autres actifs courants 13 728 14 497 Actifs détenus et destinés à la vente 2 412 - Total actif courant 51 311 58 736 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 13 921 13 604 Immobilisations incorporelles 205 250 Actifs financiers 4 078 3 971 Titres de participation mis en équivalence - 2 916 Autres actifs non courants 15 611 21 396 Total actif non courant 33 815 42 137 TOTAL ACTIF 85 126 100 873 Passif et capitaux propres 30/06/2018 31/12/2017 PASSIF COURANT Fournisseurs 3 745 2 868 Passifs financiers courants 11 145 10 283 Provisions pour risques 18 356 Autres passifs courants 3 662 3 359 Total passif courant 18 570 16 866 PASSIF NON COURANT Passifs financiers non courants 48 727 51 717 Avantages au personnel 3 864 3 710 Autres passifs non courants 324 491 Total passif non courant 52 915 55 918 Total passif 71 485 72 784 CAPITAUX PROPRES Capital 62 276 62 075 Prime d’émission et réserves 512 410 512 228 Report à nouveau (545 468) (513 194) Résultat de l’exercice (14 874) (32 274) Autres éléments du résultat global (703) (746) Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 13 641 28 089 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 85 126 100 873

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d’euros, sauf pour les données par action)

30/06/2018 30/06/2017 Revenus des accords de collaboration et de licence 605 472 Financements publics de dépenses de recherche 2 837 3 028 Autres produits 106 398 Produits opérationnels 3 548 3 898 Dépenses de recherche et développement (13 767) (16 855) Frais généraux (2 963) (3 066) Autres charges (82) (107) Charges opérationnelles nettes (16 812) (20 028) Résultat opérationnel sur activités poursuivies (13 264) (16 130) Produits financiers (charges), net (1 107) (981) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (503) (1 235) Résultat avant impôt (14 874) (18 346) Charge d’impôt sur le résultat - - RÉSULTAT NET (14 874) (18 346) Résultat net par action (€) – de base (0,24) (0,33) Résultat net par action (€) – dilué (0,24) (0,33)

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS

(en milliers d’euros)

(en milliers d’euros) 30/06/2018 30/06/2017 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net sur activités (14 874) (18 346) Annulation du résultat financier 1 107 981 Élimination des éléments non monétaires Résultat des sociétés mises en équivalence 503 1 235 Provisions (184) (770) Amortissements 866 747 Paiements en actions 202 218 Autres 11 18 Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du

besoin en fonds de roulement et autres éléments opérationnels (12 369) (15 917) Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation Créances courantes et charges constatées d’avance 1 046 (78) Stocks et travaux en cours (44) 27 Crédit d’impôt recherche (2 914) (3 113) Autres actifs courants 289 1 119 Fournisseurs 996 (408) Produits constatés d’avance (179) 1 026 Avantages au personnel 79 (563) Autres passifs courants 236 (20) Trésorerie nette absorbée par les opérations (12 860) (17 927) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (Acquisitions) / cessions d’immobilisations corporelles (1 243) 160 (Acquisitions) / cessions d’immobilisations incorporelles (25) (10) Autres (acquisitions) / cessions 891 10 Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (377) 160 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Résultat financier net encaissé (67) (239) Financements publics conditionnés 30 29 (Acquisitions) / cession d’autres actifs financiers 11 120 10 499 Montant net reçu sur financement de crédits d’impôt 4 669 6 294 Locations financières 244 (578) Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement 15 996 16 005 Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 (2) Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2 760 (1 764) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1 643 4 855 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 403 3 091 Investissements dans les autres actifs financiers courants 28 642 40 852 Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 33 045 43 943

