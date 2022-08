Transport ferroviaire: la reprise se poursuit dans le trafic voyageurs

Berne (awp/ats) - La demande dans le transport ferroviaire poursuit sa reprise après la suppression des mesures anti-Covid. Le trafic voyageurs a nettement progressé au deuxième trimestre 2022, sans encore atteindre les valeurs de 2019. Le trafic marchandises reste quant à lui à un niveau élevé.

Le trafic voyageurs a totalisé 4,91 milliards de personnes-kilomètres d'avril à juin, soit une augmentation de 55,2% par rapport à la même période de l'année précédente, écrit jeudi le Service d'information pour les transports publics (LITRA) dans son rapport trimestriel.

Il subsiste toutefois une différence de 7,8% par rapport aux valeurs record du deuxième trimestre 2019. Le retard diminue cependant chaque mois, note le LITRA.

Dans le trafic marchandises, la demande n'a que brièvement et faiblement diminué pendant la pandémie et se trouve depuis en phase de croissance. Elle s'est établie à 3,18 milliards de tonnes-kilomètres nettes au deuxième trimestre, en léger repli de 0,5% sur un an, mais toujours supérieure au deuxième trimestre 2019 (+5,5%).

Ce léger recul s'explique en particulier par le fait que moins de tonnes-kilomètres ont été transportées à Pâques et à la Pentecôte. Contrairement à 2021, les fêtes de Pâques étaient en outre entièrement situées au deuxième trimestre cette année.

Optimisme

Les sillons-kilomètres, qui correspondent à l'utilisation de l'infrastructure par un train sur une distance d'un kilomètre, ont pour leur part enregistré un record absolu au deuxième trimestre, à 51,33 millions, soit 1,9% de plus par rapport à l'année précédente et 3,2% de plus qu'en 2019. Cette plus forte demande concerne tant le trafic voyageurs que le trafic marchandises.

Au chapitre des perspectives, la croissance continue des personnes-kilomètres et la demande élevée dans le trafic marchandises incitent à l'optimisme, note le LITRA. Le taux d'occupation du trafic voyageurs représente plus de 90% de celui d'avant la pandémie. Si la tendance se poursuit, il égalera bientôt le niveau de 2019.

ats/buc