Transports Canada enquête sur la cause de l'incendie d'une Tesla à Vancouver

À la suite de l'incendie d'une Tesla Model Y survenu le 20 mai 2021 à Vancouver, Transports Canada a déclaré que son équipe contractuelle d'enquête sur les collisions et les défauts avait "localisé et sécurisé le véhicule".

L'agence a ajouté qu'elle "a informé Tesla de l'incident et prend actuellement des dispositions pour une inspection conjointe du véhicule dans le but de déterminer la cause de l'incendie.

La National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré à Reuters ON jeudi qu'elle "est au courant de l'incident et a contacté le fabricant pour obtenir des informations."

Le site Electrek a publié une vidéo de l'incident dans laquelle le propriétaire dit avoir reçu une notification d'erreur, puis avoir vu de la fumée. Le conducteur a déclaré que pour sortir, il "a dû briser la vitre. ... J'ai donné un coup de pied dans la fenêtre parce que tout s'arrête. L'électricité ne fonctionnait pas. La porte ne s'est pas ouverte. Les fenêtres ne descendaient pas".

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire.