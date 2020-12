Transports: plainte contre le BLS: le Ministère public bernois pas compétent

Berne (awp/ats) - Le Ministère public bernois ne s'estime pas compétent dans le cadre de la plainte pénale déposée par l'Office fédéral des transports (OFT) contre la compagnie ferroviaire BLS. Cette dernière est accusée d'avoir perçu des subventions excessives.

La situation juridique est complexe, a déclaré jeudi l'OFT à Keystone-ATS. L'office venait à peine de recevoir la décision écrite du Ministère public bernois. Il veut maintenant examiner la manière de procéder.

Le Parquet a renvoyé le dossier auprès de l'OFT, a confirmé le procureur général adjoint du Ministère public du canton de Berne Christof Scheurer, revenant sur une information du Bund.

Le Ministère public bernois explique notamment que la Confédération a édicté une loi et un règlement spécial pour le transport régional de passagers, dans un but de contrôle et de réglementation uniforme. Les poursuites et l'évaluation des allégations de fraude liées aux prestations relèvent donc de la Confédération, selon lui.

Allégations de fraude

En tant qu'autorité de surveillance, l'OFT a déposé des plaintes pénales auprès des ministères publics des cantons de Berne et de Lucerne contre la compagnie ferroviaire BLS et les Transports publics de Lucerne (VBL). Les deux sociétés auraient perçu des subventions excessives durant plusieurs années.

La direction du BLS aurait délibérément omis de communiquer à la Confédération et aux cantons toutes les recettes de Libero, avait indiqué l'OFT en novembre. Les indemnités perçues en trop ont été chiffrées à 43,6 millions.

Les VBL sont eux accusés d'avoir réalisé des bénéfices dans le secteur des transports publics subventionnés sans les déclarer à leurs commanditaires non plus. De 2010 à 2017, ils auraient ainsi reçu des subventions excessives pour un montant de 16 millions de francs suisses.

Contrairement au cas BLS, le Ministère public lucernois a accepté d'entrer en matière sur la plainte déposée contre les VBL. Il s'estime compétent, car le groupe opère principalement dans le transport local - subventionné par le canton et les communes - et non dans le transport régional, comme le BLS.

