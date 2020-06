Transports publics: reprise de la vente des billets dégriffés

Berne (awp/ats) - Avec la 3e étape du déconfinement dès le 8 juin, les cartes journalières et billets dégriffés seront à nouveau disponibles dans les transports publics. La possibilité de déposer son abonnement général (AG) en ligne sera maintenue. Et la durée de validité générale de tous les billets de parcours sera fixée à un jour.

L'offre sera à nouveau proposée quasiment au complet à partir du 8 juin. La branche des transports publics retrouvera ses tarifs habituels: les dispositions tarifaires régulières s'appliqueront de nouveau, indique mardi l'Alliance SwissPass dans un communiqué.

La branche va conserver la possibilité de déposer gratuitement son AG pour une durée de cinq à trente jours par le biais d'un formulaire en ligne. Cette offre avait été proposée pour faire face à la pluie de dépôts demandés dans le cadre des restrictions anti-Covid. Le dépôt avec effet rétroactif, également admis pendant la pandémie, ne sera par contre plus possible.

L'Alliance SwissPass supprime en outre une disparité dans la validité des billets de parcours. Alors que les billets de faibles distances et l'ensemble des billets électroniques sont valables un jour, les billets de parcours et les surclassements de trajets de plus de 116 kilomètres achetés au guichet ou à un distributeur étaient jusqu'ici valables une fois pendant dix jours.

Afin de simplifier et d'harmoniser cet aspect, la branche des transports publics a décidé de fixer la validité générale des billets de parcours à un jour. Cette mesure est aussi mise en place parce que les billets ne peuvent pas être poinçonnés à la main en raison des mesures d'hygiène.

ats/buc