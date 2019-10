Travel Technology Interactive : US-Bangla Airlines ouvre sa distribution GDS en Chine sous TravelSky

US-Bangla Airlines a lancé ses ventes GDS en Chine sur TravelSky via Zenith® son système PSS (Passenger Service System), fourni par TTI (Travel Technology Interactive). Le canal GDS a été ouvert en Chine pour renforcer les ventes d'US-Bangla sur ses vols quotidiens entre le Bangladesh (Dhaka) et la Chine (Guangzhou), opérés depuis 2018.

US-Bangla Airlines est la compagnie premium leader au Bangladesh, elle opère une flotte de Boeing 737-800, ATR72-600 et Dash-8 Q400. US-Bangla dessert huit lignes domestiques au Bangladesh et huit routes internationales en Chine, Thaïlande, Inde, Oman, Malaisie, Nepal, Singapour et au Qatar. Une prochaine extension de sa flotte et de ses routes est prévue pour la fin de l'année 2019.

Mr Mohammed Abdullah Al Mamun, Directeur Général de US-Bangla Airlines a déclaré : « Le succès de nos opérations en Chine est essentiel pour la croissance d'US-Bangla Airlines, depuis le lancement de nos ventes sur le marché Chinois avec TravelSky nous avons vu une croissance importante de nos volumes passagers et de notre yield ». Mr Al Mamun ajoute, « Les équipes de TTI Zenith® ont effectué un travail formidable en mettant en place la connectivité GDS rapidement, ce qui a permis de soutenir notre croissance ».

Mr Echalier, CEO de TTI a déclaré, « La connectivité avec le GDS TravelSky est notre développement GDS le plus récent. Zenith® a été connecté aux GDS Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan et Abacus depuis de nombreuses années, mais c'est notre premier lancement avec le GDS TravelSky, ce qui place Zenith® dans le cercle très fermé des PSS compatibles avec TravelSky, je suis très fier de cette réussite de l'équipe de TTI ». Mr Echalier ajoute, « TTI travaille avec US-Bangla depuis leur lancement, nous sommes honorés d'être le fournisseur IT qui a porté leur croissance et leur succès sur ces cinq dernières années avec des volumes attendus au-dessus des deux millions de passagers en 2019 ».