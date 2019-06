Trente ans après Tiananmen, les droits de l'homme en Chine inquiètent le Canada

OTTAWA, 4 juin (Reuters) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a commémoré mardi le massacre de la place Tiananmen à Pékin en exprimant ce qu'il a qualifié de "réelle inquiétude" sur l'état des droits de l'homme en Chine.

"Nous avons de réelles inquiétudes quant au comportement de la Chine à l'égard des droits de l'homme et nous continuerons d'appeler à un plus grand respect des droits de l'homme en ce jour anniversaire et chaque jour qui suivra", a-t-il dit à la presse à Vancouver.

Il a ajouté que son gouvernement demandait à la Chine de "respecter les droits de l'homme, de respecter le droit de manifester, de respecter la liberté d'expression" et d'en finir avec les détentions de masse de Ouïghours et de membres d'autres communautés musulmanes.

Les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine se sont fortement dégradées depuis l'arrestation, début décembre à Vancouver, de la directrice financière et fille du fondateur du groupe chinois Huawei.

Meng Wanzhou, visée par un mandat d'arrêt émis par les Etats-Unis, a été remise en liberté sous caution avec interdiction de quitter le Canada dans l'attente de l'examen de la demande d'extradition formulée par la justice américaine. La prochaine audience est fixée au 23 septembre.

Peu après son arrestation, les autorités chinoises ont interpellé deux Canadiens, un homme d'affaires, Michael Spavor, et un ancien diplomate, Michael Kovrig, formellement inculpés le mois dernier d'espionnage. La Chine a également suspendu les importations de certaines matières premières canadiennes.

"Nous déplorons les détentions arbitraires de Canadiens et d'autres prisonniers politiques en Chine et nous l'avons fait valoir directement auprès de la direction chinoise", a ajouté Justin Trudeau.

