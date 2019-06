Trente ans après, les aspirations de Tiananmen plus lointaines que jamais

par Michael Martina

PEKIN, 2 juin (Reuters) - Trente ans après la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen, les aspirations des militants démocrates sont plus que jamais étouffées par les autorités chinoises.

En avril 1989, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants s'étaient rassemblés en plein coeur de Pékin pour réclamer entre autres la liberté d'expression, la divulgation des avoirs de leurs dirigeants et le droit de manifester.

Symbole de leurs revendications, la "Déesse de la démocratie" inspirée de la Statue de la Liberté qu'ils avaient érigée sur la place est tombée dans la nuit au 3 au 4 juin, après l'intervention de l'armée.

Pour ceux qui ont repris le flambeau, le Parti communiste est parvenu au cours des dix dernières années à museler totalement la contestation avec l'aide d'une croissance économique soutenue.

"C'est bien pire qu'en 1989", déplore Shao Jiang, l'un des leaders du printemps de Pékin, qui s'est exilé à Londres. "Le gouvernement a transformé la Chine en une grande prison", poursuit-il, évoquant l'internement d'un million de musulmans Ouïgours dans des camps de rééducation au Xinjiang et les mesures "de maintien de la stabilité" prises à l'encontre des dissidents au nom de la lutte antiterroriste.

Bien que la Constitution garantisse la liberté d'expression, de religion et de réunion, les manifestations politiques à grande échelle comme celles de 1989 sont aujourd'hui inimaginables et les mobilisations plus discrètes entraînent généralement l'intervention rapide de forces de l'ordre équipées d'importants moyens de surveillance.

"Seuls les militants courageux et déterminés" osent demander des comptes aux autorités, assure Patrick Poon, membre d'Amnesty International et spécialiste de la Chine.

Même le mouvement #MeToo contre les violences faites aux femmes, qui a germé l'an dernier sur les campus chinois, a été étouffé et des militants marxistes ont été interpellés pour avoir pris position en faveur de la création d'un syndicat indépendant à Shenzen, dans le sud de la Chine. Certains n'ont pas donné de nouvelles depuis.

PROSPÉRITÉ CONTRE SOUMISSION

Les activités des organisations non gouvernementales étrangères sont par ailleurs encadrées plus étroitement en vertu d'une réforme adoptée en 2016, qui a en contraint plusieurs à quitter le pays ou à renoncer à leurs projets.

Selon les mouvements de défense des droits de l'homme, la répression s'est accentuée avec l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, en 2012, alors que les Chinois, de mieux en mieux éduqués, gagnaient en maturité politique, mais le mouvement avait déjà été amorcé à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, en 2008.

"L'attachement aux droits fondamentaux augmentait. La société civile avait été renforcée, le parti considérait cela comme une menace fondamentale et il a commencé à serrer la vis", explique Yaqiu Wang, membre de Human Rights Watch. "Les valeurs auxquelles aspiraient les manifestants (de Tiananmen) sont plus inaccessibles que jamais", regrette-t-il également.

L'écrasement du printemps de Pékin reste tabou en Chine. Jeudi, le ministère de la Défense a condamné l'emploi du terme "répression" pour qualifier l'intervention des forces de l'ordre place Tiananmen.

"Au cours des 30 dernières années, les réformes, le développement, la stabilité de la Chine et les succès que nous avons obtenus ont déjà répondu à cette question", a déclaré un porte-parole du ministère, interrogé lors d'une conférence de presse sur les progrès accomplis depuis l'événement.

Aucun bilan n'a jamais été communiqué, mais certaines ONG parlent de plusieurs milliers de morts. En trente ans, la Chine, désormais membre de l'Organisation mondiale du commerce, est devenue la deuxième puissance économique mondiale.

"Depuis, ils disent : 'Nous allons vous donner la liberté économique en échange de votre soumission", résume Pour Wu'er Kaixi, l'un des leaders étudiants de Tiananmen qui vit désormais à Taiwan.

(Jean-Philippe Lefief pour le service français)