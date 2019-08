Trente-six arrestations, dont des mineurs, après les heurts à Hong Kong

(.)

HONG KONG, 26 août (Reuters) - La police de Hong Kong a déclaré lundi avoir procédé à l'arrestation de 36 personnes, dont la plus jeune est âgée de 12 ans, suite aux heurts qui ont émaillé dimanche soir une nouvelle journée de manifestations anti-gouvernementales dans la région administrative spéciale.

Pour une deuxième journée consécutive, les forces de l'ordre ont eu recours dimanche aux gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants, pour la plupart équipés de masques et vêtus de noir, qui ont lancé des cocktails Molotov.

Six officiers de police ont sorti leur arme. L'un d'entre eux a tiré un coup de feu de sommation en l'air, a indiqué la police.

Dans un communiqué, le gouvernement a dénoncé une escalade "d'actions illégales et violentes commises par des manifestants radicaux qui ne sont pas seulement scandaleuses mais poussent aussi Hong Kong au bord d'une situation très dangereuse".

Certains manifestants ont descellé des pavés du trottoir afin de les utiliser comme projectiles. D'autres ont aspergé la chaussée de détergents pour la rendre glissante pour la police. Des vitrines des magasins ont été brisées. Certains manifestants ont utilisé des bombes à gaz contre les policiers.

Un sentiment de chaos régnait sur la péninsule de Kowloon, tandis que résonnaient les sirènes de police et que flottait les gaz lacrymogènes sur des quartiers densément peuplés.

La police a indiqué avoir placé 36 personnes en garde à vue après les violences de dimanche, précisant qu'il s'agissait d'hommes et femmes âgés entre 12 et 48 ans. Elles sont notamment accusées de participation à un rassemblement illicite et d'agression sur agents de police. (Twinnie Siu et Donny Kwok; Danielle Rouquié et Jean Terzian pour le service français)