Très large succès du premier plan d'actionnariat salarié international de Pernod Ricard

Les collaborateurs de Pernod Ricard (Paris:RI) ont récement eu la possibilité de participer à leur premier plan d’actionnariat (notre communiqué du 26 avril 2019). Cette opération proposée aux collaborateurs de 18 pays, soit 75% des effectifs du Groupe, a remporté un très large succès puisque le taux de souscription global a atteint les 41,5%, seuil rarement atteint dans le cadre de lancement d’offres structurées. Fort de ce résultat, Pernod Ricard se place parmi les entreprises enregistrant le plus haut taux de participation pour un programme international, selon les chiffres de la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés (FAS).

Le taux de souscription a atteint dans certains pays des seuils supérieurs à 60%, comme ce fut notamment le cas en Inde (76,45%) ou à Hong-Kong (60,45%). En France, le taux de souscription est de 56,89%.

Baptisé « Accelerate », ce dispositif s’inscrit dans le cadre du plan stratégique à 3 ans « Transform & Accelerate », dont le Groupe s’est doté pour garantir les conditions d’une croissance durable et profitable à l’ensemble de ses parties prenantes, à commencer par ses collaborateurs. Ce premier plan d’actionnariat salarié est vu comme un des points d’inflexion de la nouvelle stratégie Ressources Humaines « TransfoRHm » en cours de déploiement à l’instar des initiatives récemment annoncées comme le lancement d’un nouveau modèle de leadership, le déploiement mondial de la solution RH Workday et l’ensemble des actions managériales couvertes par la feuille de route 2030 de responsabilité sociétale.

Pour Cédric Ramat, Directeur des Ressources Humaines et Sustainability & Responsibility, «La réponse massive de nos collaborateurs au niveau mondial, et notamment dans certains pays où ce type de dispositif n’est pas usuel, témoigne de leur engagement et de leur confiance».

