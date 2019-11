Très légère hausse des nuitées hôtelières en septembre

Zurich (awp) - Les nuitées hôtelières ont enregistré une légère progression de 0,2% en Suisse en septembre, grâce à la croissance de la demande en provenance de l'étranger. Sur les neuf premiers mois de l'année, l'augmentation a été de 1,5% en comparaison annuelle, annonce lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Un total de 3,702 millions de nuitées ont été recensées en septembre, quatrième mois le plus fréquenté de l'année après juillet, août et juin. Le nombre d'établissements ouverts était de 4416, contre 4450 un mois plus tôt.

L'évolution est contrastée: le nombre de nuitées comptabilisées pour des hôtes en provenance de Suisse a reculé de près de 20'000 unités, à 1,674 million, par rapport à septembre 2018. En revanche, les visiteurs de l'étranger ont été à la fois plus nombreux (+9000) et ont généré davantage de nuitées, pour un total de 2,028 millions, contre tout juste 2 millions douze mois plus tôt.

Principaux pourvoyeurs de visiteurs étrangers, l'Allemagne et les Etats-Unis ont généré de nouvelles hausses. En revanche, la demande en provenance de Chine, d'Italie, d'Espagne et de France notamment a reculé.

En août, le phénomène inverse s'était produit: la hausse globale de 0,6% qui avait été enregistrée résultait d'un regain d'intérêt en provenance de la clientèle locale, alors que celle des étrangers avait reculé.

Sur l'ensemble des trois premiers trimestres de l'année, le total des nuitées a atteint 31,5 millions (+1,5%). Dans le détail, la progression atteint 1,2% pour les visiteurs étrangers et 1,8% pour la clientèle helvétique.

op/ol