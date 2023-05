DUBAI, 25 mai (Reuters) - Des combats sporadiques continuent d'opposer l'armée régulière soudanaise aux unités paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) à Khartoum et dans plusieurs autres villes du Soudan, malgré la trêve théoriquement acceptée par les belligérants.

Le cessez-le-feu d'une semaine conclu samedi après une médiation de l'Arabie saoudite et des Etats-Unis n'a apporté qu'un répit très relatif à la population soudanaise après des semaines d'affrontements entre les troupes fidèles au général Abdel Fattah al Bourhan et les FSR de l'ancien chef de milice Mohamed Hamdane Dagalo, plus connu sous son surnom de Hemedti.

Selon des habitants, Khartoum continue d'être le théâtre de combats et de frappes aériennes, tandis que la ville de Zalingei, au Darfour, où les miliciens "Janjawid" de Hemedti se sont livrés à de nombreuses atrocités dans les années 2000, est assiégée depuis plusieurs jours par des miliciens armés qui s'attaquent aux administrations, aux banques et même à des hôpitaux.

Alors que 1,3 million de personnes ont déjà été déplacées par le conflit dans l'ensemble du pays, le coordinateur de l'agence des réfugiés de l'Onu au Darfour, Toby Harward, a appelé les autorités soudanaises à reprendre le contrôle de Zalingei.

La situation est également critique dans une autre ville du Darfour, El Geneina, où tous les moyens de communications sont coupés et où des centaines de personnes ont été tuées par des miliciens.

Aucun des cessez-le-feu annoncés depuis le début du conflit n'a tenu et le dernier en date ne fait pas exception. L'armée et les FSR se sont mutuellement rejetées mercredi la responsabilité de la poursuite des combats qui entravent la distribution de l'aide humanitaire. (Rédigé par Khalid Abdelaziz et Michael Georgy à Dubaï, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)