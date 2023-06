Lausanne (awp/ats) - Le Tribunal fédéral réduit très légèrement l'amende infligée par la Commission de la concurrence à Naxoo. Le câblo-opérateur genevois est sanctionné pour avoir empêché un fournisseur de systèmes satellitaire d'utiliser les raccordements des immeubles au téléréseau.

Dans un arrêt publié lundi, la 2e Cour de droit civil confirme le comportement anticoncurrentiel du recourant qui a abusé de sa position dominante sur le réseau de télévision par câble genevois. La période considérée par la Commission de la concurrence (Comco) s'étend de 2008 à 2016, durant laquelle le réseau était à la disposition d'UPC, actionnaire et partenaire de Naxoo.

Les contrats imposés aux propriétaires d'immeubles ne leur permettaient pas d'utiliser les raccordements à d'autres fins, en particulier pour installer un système de TV par satellite sur la même prise du téléréseau. De la sorte, les locataires étaient empêchés d'accéder à d'autres services de télécommunications ou concurrents de l'offre d'UPC.

Amende et frais

Sur dénonciation d'un fournisseur de systèmes satellitaires, le secrétariat de la Comco a ouvert une enquête en mars 2016. Un an et demi plus tard, la sanction est tombée: 3,5 millions de francs suisses et 260'000 francs suisses pour les frais de procédure.

En 2021, le Tribunal administratif fédéral a réduit l'amende à 3,2 millions, montant ramené à son tour par les juges de Mon Repos à 3,1 millions. Naxoo doit aussi payer 38'000 francs suisses au total pour la procédure devant le Tribunal fédéral et l'indemnisation du plaignant.

Naxoo est actif sur le territoire genevois défini par les codes postaux 1201 à 1209. La société était contrôlée dans la période considérée par la Ville de Genève (51,2%) et UPC (48,8%).

ats/buc