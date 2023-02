Tribunal pénal fédéral: Platini n'est pas reconnu comme plaignant

Lausanne (awp/ats) - Michel Platini n'est pas admis comme plaignant privé dans la procédure pénale menée contre l'ancien procureur général de la Confédération Michael Lauber et le président de la FIFA Gianni Infantino. Le Tribunal pénal fédéral rejette un recours de l'ancien président de l'UEFA.

Le Français argumentait qu'il avait été lésé dans ses droits, et en particulier dans sa sphère privée, par les rencontres secrètes non protocolées entre le Ministère public de la Confédération (MPC) et Gianni Infantino entre 2015 et 2017. C'est ce qu'indique la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée mercredi.

La cour considère que les droits de Michel Platini n'ont pas été violés et qu'il ne peut donc pas être admis comme plaignant privé. Le contenu des rencontres litigieuses n'est pour le moment pas connu. Si le MPC a reçu uniquement des informations lors de celle-ci, on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé le secret de l'instruction.

Rémunéré par la FIFA

De son côté, l'ancien numéro 10 de l'Equipe de France estime que le MPC aurait été informé, lors de la première rencontre, des 2 millions de francs suisses versés en 2011 par la FIFA à l'instigation de son ancien président Sepp Blatter. Par la suite, le Parquet aurait reçu les documents attestant ce paiement à l'ex-star du ballon rond.

Selon Michel Platini, ces éléments auraient amené le MPC à ouvrir une enquête pénale contre Sepp Blatter et lui-même. De son côté, l'UEFA avait prononcé contre lui une suspension de huit ans, ramenée à quatre par la suite. Le Français avait dû retirer sa candidature à la présidence de la FIFA.

Pour l'ex-footballeur, c'était exactement le but visé par cette manoeuvre. Il est incompréhensible, selon lui, que le MPC, qui a reçu 10 terabytes de données de la FIFA, soit tombé justement sur ce versement de 2 millions et soit parti de là pour lancer sa procédure.

En juillet 2022, la Cour des affaires pénales a acquitté Sepp Blatter et Michel Platini des griefs d'escroquerie, respectivement de complicité. Le MPC a recouru contre ce verdict.

(décision BB.2022.98 du 11 janvier 2023)

