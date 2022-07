Kepler Cheuvreux a abaissé son objectif de cours de 190 à 130 euros et a confirmé sa recommandation d'Achat sur Trigano après la publication des revenus trimestriels. Le bureau d'études a pris en compte dans sa valorisation les risques macro-économiques plus élevés et le manque de visibilité sur les approvisionnements. Néanmoins, l'analyste souligne que la demande en camping-cars reste forte.