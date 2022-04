Triodos IM lance un nouveau fonds axé sur le bien-être et le développement des enfants 01/04/2022 | 16:04 Envoyer par e-mail :

Triodos Investment Management a annoncé le lancement d'un nouveau fonds thématique visant à améliorer la prospérité des enfants dans le monde : Triodos SICAV I - Triodos Future Generations Fund. Ce fonds ouvert est destiné aux investisseurs professionnels et aux particuliers. Le fonds est opérationnel depuis le 31 mars 2022 avec une valeur liquidative initiale et une taille de 28 millions d'euros. L'équivalent de 0,1% de la valeur liquidative sera reversé annuellement par Triodos IM en soutien aux programmes de l'UNICEF.



Le Triodos Future Generations Fund investit dans un portefeuille concentré de petites et moyennes entreprises mondiales cotées en bourse et actives dans l'un des cinq thèmes d'impact du fonds : santé et bien-être, éducation, égalité des chances, accès aux services de base et sécurité.



Géré activement et doté d'un horizon d'investissement à long terme, le fonds possède un portefeuille à forte conviction composé de 30 à 40 sociétés réparties dans différents secteurs, régions et tailles d'entreprises. Le fonds fait partie du programme Impact Equities & Bonds de Triodos Investment Management.





