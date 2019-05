Triple Certification ISO pour SEA TPI

SEA TPI, créateur de centres de services informatiques de nouvelle génération et concepteur de l'approche Assistance à Maitrise d'Usages, positionne la qualité au centre de son modèle de croissance et annonce l'obtention de deux nouvelles certifications ISO en 2019 : la certification ISO 14001 et la certification ISO 50001.

Depuis 2003, SEA TPI est certifié ISO 9001. En 2018, sa certification a été renouvelée en version 2015, grâce à l'engagement de la direction et notamment de Philippe Pelfort, à l'implication de toute l'entreprise et en particulier de la direction Qualité. En 2019, ce sont deux nouvelles certifications qui ont été attribuées à SEA TPI, pour la première fois :

- la certification ISO 14001: 2015, qui repose sur le principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de l'entreprise ;

- la certification ISO 50001:2011, qui s'appuie également sur le principe de l'amélioration continue, et guide les organismes dans la mise en oeuvre d'un système de management de l'énergie qui leur permettra de faire un meilleur usage de l'énergie.

Philippe PELFORT, Président de SEA TPI « Ces certifications valident la cohérence des mesures RSE prises dans tous les services de l'entreprise. C'est également l'aboutissement de notre transition d'un système de management de la qualité (ISO 9001) à un Système de Management Intégré par la Qualité (SMI : ISO 9001+14001+50001) en place en 2018, avec notamment le recrutement de Claire Casanova. Par ailleurs, c'est également le fruit d'une implication territoriale et d'un travail d'équipe avec Athélia Entreprendre, qui, depuis trois ans, a pris l'initiative de travailler sur « le cycle de vie dans les zones d'activités », pour le management environnemental avec toutes les entreprises volontaires de la zone de La Ciotat. Nous avons donc activement réfléchi et agi en commissions sur la vie dans les zones d'activités, la mobilité inter-entreprises, sur les consommations d'énergie et la gestion des déchets, entre autres. Ce qui nous a permis de mettre en place, au sein de SEA TPI, les bonnes pratiques. »

Aujourd'hui, plus de 20 000 entreprises sont certifiées ISO 9001 en France, mais seules 6 000 ont reçu la certification ISO 14001 et un millier la ISO 50001. SEA TPI fait donc partie des très rares entreprises « triplement certifiées » et met en avant une gouvernance réellement vertueuse qui s'appuie sur de solides bases.

