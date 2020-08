Trois ETF pour incorrigibles optimistes

Il existe plusieurs supports pour s'exposer à la thématique. Par exemple l'ETF iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector (IE00BJ5JP212), pour une prise de risque plutôt modeste. Comme le décrit l'émetteur dans la fiche standardisée de son produit, le secteur de la consommation discrétionnaire "comprend les industries qui ont tendance à être les plus sensibles aux cycles économiques", comme l'automobile, les biens durables, le textile et les équipements de loisir, ou l'hôtellerie-restauration, mais aussi la distribution générale (moins cyclique), spécialisée et via le web. D'ailleurs, Amazon.com est surdimensionné au sein de l'indice MSCI, dont il pèse 26% alors qu'il contient plus de 150 valeurs. La poche qui nous intéresse en l'occurrence est plus celle de l'automobile, de l'hôtellerie ou des loisirs. L'ETF iShares est relativement neuf (octobre 2019) et de petite taille (8,86 M$). Ses frais sont de 0,25% et il n'est pas éligible au PEA. Sa performance est positive en 2020, grâce aux composants hors ceux précités, qui ont bien tenu le choc jusqu'ici et qui avaient déjà profité du rebond initié fin mars.

Si vous êtes très agressif, vous pouvez aussi tenter le retour des cycliques par le biais de l'automobile européenne, pas vraiment en odeur de sainteté cette année. En restant chez iShares, il existe l'iShares STOXX Europe 600 Automobile & Parts (DE000A0Q4R28), dont la création remonte à 2002. Il affiche 269 M€ d'encours et des frais de 0,46%. Il n'est pas éligible au PEA. Il permet d'être exposé aux 13 positions de l'indice de référence STOXX Europe 600 Auto & Parts (Daimler, Volkswagen, Ferrari, BMW, Michelin, Fiat Chrysler, Continental, Peugeot, Porsche, Valeo, Renault, Nokian Renkaat, Faurecia), qui a perdu un peu plus de 20% en 2020.

L'automobile ne vous excite pas suffisamment ? Essayez le secteur du voyage et des loisirs, avec un ETF qui réplique l'indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure (-34,7% depuis le 1er janvier, malgré la présence d'actions liées aux jeux, qui ont fait mieux que résister). La plupart des compagnies aériennes ont été sauvées sur derniers publics, les groupes hôteliers font grise mine, les parcs à thème son sonnés. Et que dire des croisiéristes ? Le compartiment constitue un réel pari sur le redressement économique. L'ETF iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE000A0H08S0) suit les 16 valeurs répertoriées dans l'indice européen, de la restauration collective de Compass et Sodexo aux jeux de Flutter et La Française des Jeux, en passant par Accor, Deutsche Lufthansa, TUI ou Carnival. Il totalise 31,3 M€ d'encours avec 0,46% de frais et n'est pas éligible au PEA.

Nous avons choisi la gamme iShares (BlackRock) pour illustrer les possibilités qui existent sur la thématique cyclique, mais il existe aussi des produits chez les autres émetteurs comme Amundi, Lyxor et consorts. Et nous nous sommes restreints à quelques secteurs, mais d'autres peuvent aussi se prêter à cette stratégie, comme l'énergie, qui reste à ce jour le compartiment le plus affecté de l'année.