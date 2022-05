Trois Italiens enlevés dans le sud du Mali

Un porte-parole de l'église des Témoins de Jéhovah du Sénégal voisin a déclaré que le couple est âgé de 70 ans et que leur fils a environ 50 ans. Ils vivaient au Mali pour des raisons personnelles et ne sont pas des missionnaires, a-t-il précisé.

Il n'était pas immédiatement clair qui les a enlevés, a-t-il dit. Les médias ont rapporté qu'un ressortissant togolais avait été enlevé avec les Italiens, mais le porte-parole a déclaré qu'il ne pouvait pas le confirmer.

Le ministère italien des affaires étrangères a confirmé l'enlèvement dans une déclaration.

"La cellule de crise met tout en œuvre - en coordination avec les organes étatiques compétents - pour trouver une solution positive à cette affaire", a-t-il déclaré.

Les enlèvements ont augmenté récemment au Mali, alors que les militants islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique étendent leur présence plus au sud de leurs bastions du nord et du centre.

Les militants utilisent également le Mali comme rampe de lancement pour des attaques dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest et dans ses voisins côtiers.

Les enlèvements d'étrangers, en revanche, ont diminué au Sahel, la détérioration de la sécurité ayant dissuadé la plupart des gens de se rendre dans les zones à haut risque. Mais en avril 2021, le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé dans la ville de Gao, au nord du pays, par des militants liés à Al-Qaïda. On pense qu'il reste un otage.

Début avril, des hommes armés ont également enlevé une religieuse américaine de 83 ans dans le nord du Burkina Faso voisin.