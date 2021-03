Trois Midcaps Américaines qui peuvent devenir grandes

Himax technologies

La midcap, qui pèse seulement 2,3 milliards de dollars, est l'un des principaux fournisseurs de solutions semi-conductrices sans fabrication (“fabless”) dédiées au traitement de l'image des écrans pour les appareils électroniques grand public comme les téléviseurs, les smartphones, les tablettes ainsi que dans les dispositifs de réalité virtuelle. La société, qui fournit entre autres Apple, réalise la majorité de ses ventes en Chine (66,4%), à Taiwan (23,2%), et le reste en Asie-Pacifique, Europe et Amérique. Le titre a connu, en mi-novembre 2020, une forte hausse : l’action qui cotait aux alentours de 4 USD se rapproche aujourd’hui des 13,5 USD. Sur les 5 derniers jours, l'action de l’entreprise a pris 12,5%.Le chiffre d’affaires du fournisseur “fabless” à augmenté de 9% par an en moyenne depuis 2017, et si l’on en croit les prévisions des analystes, ce chiffre devrait croître de 35% pour l’année 2021. Les prévisions de BNA sont revues à la hausse, il en est de même pour l'EBITDA. Des fondamentaux solides et des opportunités futures dans le monde de la réalité augmentée offrent à la firme un réel potentiel de croissance.

Synthèse Himax, Source : Zonebourse.com

UFP Industries

Loin du compartiment technologique d’Himax, UFP est une société holding, qui fabrique et commercialise des produits en bois et en bois composite de toutes sortes et couvre la plupart des marchés, de la charpente à la palette en passant par la décoration de jardin. L’entreprise, qui pèse 4,4 milliards, est présente dans le monde entier mais réalise la majorité de ses ventes en Amérique du Nord.

Le titre du spécialiste du bois est à créditer de belles performances boursières depuis le début de l’année, avec une variation de +30%. UFP affiche un PER de 14 en 2020, une entreprise plutôt décotée pour une Américaine et qui présente de solides fondamentaux. Le chiffre d’affaires suit une croissance saine et continue de 7% en moyenne par an, un rythme qui devrait s'accélérer dans les prochaines années à hauteur de 13% par an, d'après les anticipations des analystes. L’EBITDA tendrait à augmenter de près de 14% pour l’année 2021. Le BNA devrait suivre sa tendance haussière que l’on peut observer depuis 2018, et se poursuivre jusqu’en 2022. Les estimations ont été revues à la hausse durant les 4 derniers mois. Un bémol peut-être, une marge nette de 4,5% seulement, signe d’un secteur concurrentiel.

Synthèse UFP, Source : Zonebourse.com

Sonos

Sonos est une entreprise spécialisée dans les systèmes audios domestiques, qui propose toute une gamme d’enceintes, de home cinéma et de barres de son pour la maison. Dernièrement, la société est sortie de son domaine de prédilection pour s’attaquer aux enceintes portables et concurrencer JBL et Bose dans le domaine. L’objectif est aussi de toucher un public plus jeune. Pour l’instant, Sonos vend pour moitié aux Etats-Unis, mais est aussi présent en Europe de façon non négligeable. L’entreprise est aussi présente dans la course aux enceintes connectées, notamment via le rachat en 2019 de la start-up française Snips, qui a développé un système d’assistant vocal.

Sonos, qui pèse aujourd’hui près de 5 milliards, est à créditer d’un début d’année explosif (+75%).

La croissance du chiffre d’affaires depuis 2018 se situe aux alentours de 8% par an en moyenne. Un rythme qui devrait s'accélérer pour la suite avec un taux de croissance estimé à 13,5% par an en moyenne de 2021 à 2023. Cependant, l’entreprise ne dégage pas de bénéfice net actuellement. Les estimations des analystes laissent penser que 2021 devrait être la première année de rentabilité. Le spécialiste des enceintes maison se payait 1,3 fois son chiffre d’affaires en 2020. Il présente un bon potentiel de croissance et des fondamentaux qui sont appelés à se solidifier, si l’on en croit les analystes qui suivent le dossier.

Synthèse Sonos, Source : Zonebourse.com

Variation au 1er Janvier, Source : Zonebourse.com