Trois actions approuvées par nos amies les bêtes

Dans l'Union européenne, 85 millions de ménages possèdent au moins un animal domestique. Ce chiffre a tendance à stagner, mais pas le chiffre d'affaires du secteur, qui profite de la hausse des dépenses par compagnon, et d'un accroissement de la détention de chiens et de chats, qui représentent le haut du panier en matière de dépenses et de profondeur de catalogue de nourriture, accessoires et services. Selon les chiffres 2019 de la FEDIAF (l'organisation qui fédère les industriels de la nourriture animale en Europe), un ménage européen sur quatre possède soit un chien, soit un chat.

Dans un tel contexte, s'exposer à la thématique a du sens, d'autant que les filières se structurent et que des leaders émergent. Voici trois dossiers intéressants et plutôt originaux piochés en Europe, suivis de quelques autres noms qui cadrent avec le monde animalier domestique.

Zooplus est un peu l’Amazon des animaux de compagnies. Nourriture, friandises, jouets, cages, etc. vous pouvez y trouver de quoi lui offrir des cadeaux de Noël ou plus simplement de quoi répondre à ses besoins alimentaires. L’entreprise propose une livraison express vers la majorité des pays européens. Son statut 100% en ligne lui a permis de profiter de la fermeture de ses concurrents “Brick-and-Mortar” (les magasins physiques) durant la période de confinement. Cette situation a permis à l’entreprise de conserver un rythme de croissance à deux chiffres au second trimestre (+16,3%). C’est néanmoins la croissance des bénéfices qui s’est révélée la plus impressionnante. Grâce à une diminution des dépenses et une augmentation des marges, la société a vu son EBITDA quasiment décupler par rapport à l’année précédente. Zooplus devrait être un gagnant structurel du contexte actuel, mais cette excellence a un prix : la valorisation des résultats est extrêmement généreuse. Toutefois, elle descend rapidement avec l'expansion des revenus, dont la trajectoire de distingue dans les Screeners Zonebourse, de même que les révisions positives de prévisions à court et moyen terme. Il s'agit donc d'une option, un peu chère, sur un futur aristocrate sectoriel.

Musti Group est un distributeur finlandais multicanal de produits pour animaux domestiques, qui affiche une part de marché comprise entre 20 et 25% en Scandinavie, avec de très fortes positions en Finlande et en Suède et une pénétration plus faible en Norvège. La société dispose à la fois d'un réseau physique et de marques en ligne, et décline en partie de son catalogue en propriétaires ou exclusifs. La société a été structurée par le fonds EQT, qui en a pris le contrôle en 2014 avant d'orchestrer son introduction en bourse en février dernier. Ses vertus défensives n'ont échappé à personne : l'action est arrivée sur le marché à 8,75 EUR. Elle en vaut le double actuellement. Autant dire que le train est déjà passé. Mais la trajectoire de croissance reste intéressante, avec un chiffre d'affaires qui devrait poursuivre son ascension, et des marges appelées à se renforcer. Le passage dans le portefeuille EQT devrait limiter les risques inhérents à la croissance des sociétés de cette taille. Dans l'outil de sélection de Zonebourse, Musti séduit par sa trajectoire de croissance et les révisions haussières récentes des projections des analystes (qui sont toutefois peu nombreux à suivre le dossier).

Pets at Home a deux casquettes. L'une de distributeur en animalerie et l'autre de services vétérinaires, dans une proportion de trois-quarts / un-quart environ. Le Britannique, presque trentenaire, a été repris en main par une équipe de direction qui a entrepris de moderniser le fonctionnement interne, avec des résultats déjà visibles. Les efforts ont été réalisés avant l'irruption de la Covid-19, ce qui a permis de mieux encaisser le choc. Et les promesses de synergies commerciales entre les métiers sont intactes. "L'impressionnante stratégie de redressement de Pets a permis une très forte dynamique avant la Covid-19, et elle semble être en mesure de soutenir une reprise rapide après le confinement", souligne dans une étude toute fraîche Adam Tomlinson, qui suit le dossier chez Liberum. Pets at Home n'est pas vraiment une licorne galopante, mais ses leviers sont nombreux. Contrairement aux deux dossiers précités, ses ratios (PER, EV/Ebitda) sont assez raisonnables, ce qui peut rassurer les investisseurs sensibles au mal des montagnes. Dans les Screeners Zonebourse, Pets at Home affiche un profil équilibré qui crée un cocktail de fondamentaux robustes.

D'autres dossiers en lien avec les animaux sont cotés en bourse en Europe. Les laboratoires Virbac, Vétoquinol, Dechra et ECO Animal Health par exemple. Le réseau de vétérinaires CVS Group ou le distributeur de produits de santé animale Swedencare. Et d'autres entreprises plus petites comme Animalcare ou ECO Animal Health. Il existe aussi des laboratoires qui opèrent dans les domaines de la sélection et de la génétique, comme les britanniques Genus Plc et Benchmark Holdings.

Le monde animal fait généralement mieux que le STOXX Europe 600 cette année