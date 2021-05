Trois actions avec de fortes révisions des bénéfices

Tommy Douziech Analyste Suivre 117 Tous ses articles Aveyronnais à l'accent chantant, Tommy Douziech est doté d'une determination impressionnante, qu'il met tant au service de ses performances de thriathlète que de son parcours inhabituel. Diplômé de l'ESCP, ce spécialiste du marketing et passionné de finance aime se démarquer.

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Voilà une donnée bien appréciée des investisseurs. Lorsque les analystes qui suivent l'entreprise révisent régulièrement les bénéfices à la hausse, il y a fort à parier que l'entreprise améliorera sa croissance et sa rentabilité dans les mois à venir. D'autant plus s'il y a un consensus sur une action largement couverte par un nombre important d'analystes. Regardons de plus près trois actions avec de fortes révisions. Derichebourg Derichebourg (DBG) est un opérateur de référence dans les services de gestion, du recyclage et la valorisation des déchets industriels. Une offre à laquelle s'ajoute le nettoyage et la gestion de l'eau pour les collectivités. Investir sur Derichebourg, c'est miser sur un secteur porté par les aides gouvernementales, prisé des nouveaux investisseurs ESG, une valeur verte qui a su construire une offre de plus en plus compétitive en Europe. Numéro un français du secteur, le groupe est en bonne position pour devenir une référence à l'échelle européenne, grâce à l'acquisition d'Ecore. L'entreprise qui s'est tirée d'une situation délicate grâce à un bel effort de réorganisation ces dernières années en se concentrant sur son "core business". Les bonnes performances du groupe, portées par une tendance de fonds sur le recyclage, couplées à l'augmentation des matières premières, en 2020, notamment les métaux industriels comme l'aluminium ou le cuivre, font penser aux analystes que les bénéfices 2021 devraient continuer sur une tendance fortement haussière. Aperam Aperam S.A. (APAM) est une société basée au Luxembourg dans le secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des alliages spéciaux, qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments : Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux. Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l’aérospatial, de l’automobile, de la restauration, de la construction, de l’électroménager et de l’ingénierie électrique. Aperam est une entreprise née d’un spin-off d’ArcelorMittal avec une équipe dirigeante expérimentée qui a su faire preuve de résilience face à la crise du covid-19, malgré sa forte cyclicité. En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires en très légère diminution, au vu de la conjoncture, de 7% à 4.383 millions d’euros mais les bénéfices ont augmenté de 30% à 212 millions. L’entreprise devrait renouer avec une meilleure rentabilité en 2021, avec la reprise économique et l'augmentation des prix des métaux. La présentation des résultats du premier semestre va en tout dans ce sens. PostNL A PostNL N.V. (PNL) est une entreprise spécialisée dans les prestations de services de transport express, de livraison de courrier aux Pays-Bas et d'acheminement de colis un peu partout en Europe. C'est une sorte de FedEx centré sur l'Europe (et principalement les Pays-Bas). L'entreprise a réalisé de très bons résultats en 2020, soutenus par une crise sanitaire à rallonge. Les analystes sont très optimistes sur la continuité de cette tendance même si la situation sanitaire s'améliore. Les prévisions du Free Cash-Flow pour 2021 sont de 222 millions d'euros contre 104 en 2020. Un coup d'œil sur les révisions du chiffre d'affaires et du résultat net confirment cet optimisme.

© Zonebourse.com 2021 2 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APERAM S.A. -0.43% 44.33 30.40% DERICHEBOURG -0.77% 8.385 43.71% FEDEX CORPORATION -1.04% 308.59 18.86% POSTNL N.V. 1.84% 4.923 73.23% S&P GSCI COPPER INDEX 2 -0.78% 702.9645 27.76%