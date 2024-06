Trois affaires judiciaires en Thaïlande, dont l'une concerne le premier ministre, ont accru l'incertitude politique dans la deuxième économie d'Asie du Sud-Est et fait fuir les investisseurs de son marché boursier.

La Cour constitutionnelle examinera mercredi une affaire qui pourrait dissoudre le parti politique progressiste qui a remporté les élections générales très disputées de l'année dernière, ainsi qu'une autre affaire qui pourrait conduire à la destitution du Premier ministre Srettha Thavisin.

La semaine prochaine, l'influent ancien premier ministre Thaksin Shinawatra sera officiellement inculpé pour avoir prétendument insulté la monarchie.

Selon l'analyste Thitinan Pongsudhirak, l'issue de ces affaires pourrait plonger la politique thaïlandaise dans le désarroi et raviver les tensions entre le puissant camp conservateur et royaliste et ses rivaux, une situation qui caractérise le paysage politique depuis des décennies.

"Ils peuvent empêcher les gens d'entrer et expulser les titulaires de postes. Mais ils ne peuvent pas prendre le pouvoir eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas gagner les élections", a déclaré Thitinan, qui enseigne à l'université Chulalongkorn de Bangkok, en faisant référence à l'establishment conservateur

"Je pense que nous allons certainement assister à un nouveau cycle de troubles.

L'imminence d'affaires politiques a fait chuter l'indice boursier principal de la Thaïlande à son niveau le plus bas depuis trois ans et demi lundi. La bourse a chuté de 6,9 % depuis le début de l'année, ce qui en fait le marché le moins performant d'Asie.

Le vice-ministre des finances, Paopoom Rojanasakul, a déclaré aux journalistes mardi que le déclin du marché reflétait la "mauvaise" économie du pays.

LE PIRE DES SCÉNARIOS

L'affaire contre Srettha a été engagée à la suite d'une plainte déposée en mai par 40 sénateurs nommés par l'armée, selon laquelle le premier ministre l'aurait accusé d'avoir enfreint la constitution en procédant à une nomination au sein du cabinet.

La Cour constitutionnelle a ensuite accepté la plainte, mais n'a pas encore annoncé le calendrier de ses travaux sur cette affaire.

"L'affaire du premier ministre Srettha aura le plus grand impact car, dans le pire des cas, s'il perd son poste, un nouveau premier ministre doit être choisi et un nouveau cabinet doit être formé, ce qui prendrait au moins deux mois", a déclaré Apichat Poobunjirdkul, stratège principal chez TISCO Securities.

Mercredi, la Cour constitutionnelle délibérera sur une affaire demandant la dissolution du parti d'opposition Move Forward, qui contrôle environ 30 % des sièges de la chambre basse après avoir remporté les élections de l'année dernière.

Début avril, la commission électorale a déposé une plainte visant à dissoudre le parti Move Forward en raison de sa campagne controversée en faveur de la réforme de la loi stricte sur la lèse-majesté.

En janvier, le même tribunal a jugé que les projets du parti visant à modifier la loi constituaient une tentative cachée d'affaiblir la monarchie.

La loi prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour chaque insulte perçue à l'encontre de la famille royale, et a été appliquée pour poursuivre plus de 270 personnes depuis 2020, selon le groupe d'aide juridique Thai Lawyers for Human Rights (avocats thaïlandais pour les droits de l'homme).

Le tribunal n'a pas fixé de date de verdict pour cette affaire.

Entre-temps, l'ancien premier ministre Shinawatra - qui est rentré en Thaïlande en août dernier après 15 ans d'exil auto-imposé - sera officiellement inculpé pour lèse-majesté et crimes informatiques la semaine prochaine.

Thaksin est la force motrice du parti populiste au pouvoir, le Pheu Thai, et les partis de sa famille ont remporté toutes les élections depuis 2001, à l'exception d'une seule, trois gouvernements soutenus par Shinawatra ayant été renversés par des coups d'État ou des décisions de justice.

"La demande de destitution du Premier ministre Srettha le 23 mai, qui a été rapidement suivie par l'inculpation de l'ex-PM Thaksin le 29 mai, soulève des inquiétudes quant à la stabilité du gouvernement dirigé par le Pheu Thai", a déclaré Nomura dans un rapport récent. (Rédaction : Devjyot Ghoshal ; édition : Miral Fahmy)