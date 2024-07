Les marchés actions ont l'air de vouloir démarrer cette nouvelle semaine comme elles ont terminé la précédente : dans le vert. Les doutes sur les bienfaits financiers de l'intelligence artificielle et sur la vigueur de la consommation ne sont pas dissipés, mais les investisseurs ont de nouvelles branches auxquelles se rattraper cette semaine : la Fed, Microsoft, Amazon et une présidentielle américaine relancée.

Le rebond des marchés actions occidentaux vendredi a ragaillardi les investisseurs, après un début de semaine éprouvant. La méforme des grosses valeurs technologiques ou des stars du luxe a pris fin, mais bien malin celui qui pourra dire si c'est permanent ou définitif. En attendant, les publications trimestrielles continuent et trois grosses banques centrales entrent dans l'arène.

Sur le papier, la politique monétaire est un exercice relativement simple. La banque centrale s'assure que ses taux directeurs sont adaptés pour garantir un développement économique harmonieux. En cas de coup de frein, elle les réduit pour faire entrer de l'argent frais meilleur marché dans le circuit. Et si la machine s'emballe, elle relève les taux pour éviter la surchauffe et les déséquilibres. Ça, c'est pour la théorie, parce qu'en pratique, il existe plein de variables qui viennent compliquer ce processus. Des variables intrinsèques à l'économie du pays concerné, mais aussi des variables en provenance de l'extérieur. Ainsi, les politiques des banques centrales ne fonctionnent pas forcément au diapason, ni au même rythme.

Si les choses se passent comme les économistes le pronostiquent, nous devrions en avoir une belle illustration cette semaine avec une triplette composée de la Banque du Japon, de la Réserve Fédérale des Etats-Unis et de la Banque d'Angleterre. Les trois banques centrales devraient prendre chacune une orientation différente. La BOJ, qui essuiera les plâtres mercredi à l'aube, va probablement relever ses taux directeurs de 0,10 point. Les taux japonais ont déjà été resserrés de 0,1% en mars dernier, pour la première fois depuis 15 ans. Il s'agirait donc d'un second mouvement à l'heure où le pays retrouve enfin un peu d'inflation. Pour autant, seule une courte majorité d'économistes misent sur ce tour de vis. La décision n'est donc pas complètement acquise.

Ce n'est pas le cas de la Fed, qui devrait maintenir un statu quo tout en renforçant l'hypothèse d'une première baisse de taux dans le cycle actuel lors de la prochaine réunion, celle de septembre. Les dernières statistiques publiées vendredi (inflation PCE) ont renforcé ce scénario. Les contrats à terme montrent même que le marché a commencé à intégrer trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Ceci dit, les investisseurs sont souvent trop optimistes, et un peu filous : ils crient trois baisses de taux à qui veut l'entendre, pour être sûrs d'en avoir deux. La Fed n'a pas trop de pression actuellement sur le calendrier, car si l'inflation continue à baisser, les données d'activité sont toujours compatibles avec une économie qui se comporte plutôt bien. Une sorte d'économie en mousse, dirait ma grand-mère, qui se fait un peu malaxer mais qui reprend sa forme initiale (pas ma grand-mère, l'économie). Ce scénario de baisse de taux qui se profile alimente le courant acheteur sur les valeurs moyennes et moins qualitatives aux Etats-Unis, au détriment des vedettes de la technologie.

Tour de vis au Japon, attentisme aux Etats-Unis… il manque l'assouplissement dans ma liste, et c'est la Banque d'Angleterre qui s'y colle. Les spécialistes pensent que le principal taux directeur britannique sera réduit, jeudi, de 5,25 à 5%, même s'ils jugent que les membres de la BOE seront partagés. L'économie du Royaume-Uni est toujours faiblarde, ce qui justifie un coup de pouce même si l'inflation menace toujours. Le courant dominant sur le marché mise sur un cycle d'assouplissement lent et incertain après cette première détente.

Les banques centrales vont donc prendre de la place cette semaine, aux côtés d'une nuée de résultats d'entreprises. En Europe, Heineken, L'Oréal, Airbus, HSBC, Schneider, Shell et AXA se profilent. Aux Etats-Unis, Microsoft, Apple, Meta et Amazon tenteront de faire oublier Tesla et Alphabet, qui se sont rangées du côté des déceptions. Outre-Atlantique, 75% des sociétés du S&P500 auront présenté leurs résultats du second trimestre d'ici la fin de la semaine, contre 41% actuellement. C'est donc une semaine charnière après un début un peu poussif. Il y a eu de nombreux avertissements en Europe. Aux Etats-Unis, le bilan est pour l'instant plus nuancé : les bénéfices sont en hausse mais les bonnes surprises sont plus rares qu'à l'accoutumée. En revanche, les chiffres d'affaires sont à la peine. Des deux côtés de l'Atlantique, il apparaît que le consommateur a tendance à moins dépenser, ce qui constitue la dernière des craintes en date du côté des professionnels de la finance.

Les autres principales informations à ne pas rater pour bien démarrer la semaine :

Aux Etats-Unis, les derniers sondages montrent que Kamala Harris se rapproche de Donald Trump, qui n'a plus que 0 à 2 points d'avance dans les enquêtes. L'élection présidentielle américaine est relancée, même si les milieux d'affaires continuent à donner le candidat républicain gagnant.

Les tensions au Moyen-Orient sont montées d'un cran après des tirs de roquette meurtriers du Hezbollah sur Israël depuis le Liban.

En Chine, une réunion du Politburo doit avoir lieu cette semaine. Le marché espère des éclaircissements voire des avancées dans la relance économique, après les annonces faites lors du plénum du parti communiste il y a deux semaines.

Les pays du G20 s'engagent à coopérer pour taxer les "super-riches", dans une déclaration d'intention commune. C'est donc un engagement de coopérer à l'avenir. Autant dire que les lignes auront du mal à bouger.

En Asie-Pacifique ce matin, Tokyo met fin à huit séances consécutives de baisse par un gros rebond de 2,5%. Hong Kong et Séoul sont en vive hausse de 1,4%, pendant que Sydney (+0,8%) et Bombay (+0,4%) évoluent aussi dans le vert. Seule la Chine continentale perd du terrain ce matin, avec un CSI300 en retrait de 0,35% en fin de séance. Les indicateurs avancés européens sont haussiers, avec des futures américains bien ancrés dans le vert.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateur majeur aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro s'échange à 1,0862 USD. L'once d'or varie peu à 2393 USD. Le pétrole souffre, avec un Brent de Mer du Nord à 80,53 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,06 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,18%. Le bitcoin se négocie 69 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Heineken relève ses prévisions pour l'exercice malgré un premier semestre raté et des dépréciations d'actifs.

Philips affiche un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre, grâce à des commandes en Amérique du Nord.

Roche veut accélérer la mise au point d'une pilule amaigrissante pour concurrencer ses rivaux, selon le FT.

ENI pourrait comptabiliser plus de 8 milliards d'euros de produits nets de cessions d'ici 2027, selon son patron.

AMS-Osram réduit largement sa perte au 2e trimestre.

Les principales publications du jour : Heineken, Philips, Pearson, Acciona, DiaSorin, Imerys, Iren, Lottomatica…

Des Amériques

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.